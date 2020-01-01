Многие VPN-провайдеры, заявляющие о полной анонимности данных, на самом деле отслеживают ваши действия в Интернете. Компания ExpressVPN твердо верит, что каждый имеет право на конфиденциальность. Поэтому мы никогда не регистрируем ваши действия онлайн. С ExpressVPN вы можете заходить на сайты анонимно, приватно и безопасно.
Анонимный интернет-серфинг: как заходить на сайты анонимно
С ExpressVPN вы можете работать в Интернете анонимно и конфиденциально.
Ваша конфиденциальность под угрозой! Восстановите ее с помощью ExpressVPN
Используйте VPN, чтобы заходить на сайты анонимно
ExpressVPN анонимизирует все ваши действия онлайн
Скройте свой IP-адрес и местоположение в Интернете
Скройте свое местонахождение и просматривайте сайты анонимно. Когда вы подключаетесь к одному из серверов ExpressVPN в 94 странах мира, ваш настоящий IP-адрес и местоположение скрываются от всех. Поэтому вы можете легко избежать ценовой дискриминации по географическому признаку, а также скрыть свой настоящий IP-адрес при использовании торрентов с VPN.
Основы анонимного серфинга: как защитить себя в Сети
ExpressVPN предлагает простые в использовании приложения для Windows, Mac, Android, iOS, Linux и роутеров, а также подробные руководства по ручной настройке VPN-соединения для других устройств, в числе которых потоковые медиаплееры и телевизоры с технологией Smart TV.
Защитите свою конфиденциальность в Интернете. Используйте ExpressVPN в качестве анонимного VPN/прокси-сервиса.
Защитите свои персональные данные от третьих лиц
Если вы не используете VPN, то все могут видеть ваш интернет-трафик. Ваш интернет-провайдер может отслеживать ваши действия и делиться информацией с другими организациями. Правительства могут использовать ваши данные, чтобы ограничить доступ к контенту, а корпорации — показывать завышенные цены. Вы также уязвимы для киберпреступности и слежки, особенно при подключении к общественным сетям Wi-Fi.
Используйте ExpressVPN, чтобы сохранить анонимность онлайн и не позволять никому вмешиваться в ваши личные дела.
ExpressVPN — самый анонимный VPN-сервис
ExpressVPN является ярым защитником интернет-конфиденциальности с 2009 года. Мы постоянно поддерживаем некоммерческие организации, борющиеся за защиту права на онлайн-анонимность, приватность и свободу слова. Сегодня компания ExpressVPN — один из ведущих в мире поставщиков VPN-услуг премиум-класса.
Кому еще вы можете доверить защиту своих личных данных?
ExpressVPN серьезно относится к вашей конфиденциальности
Приватный веб-серфинг
ExpressVPN никогда не регистрирует ваш интернет-трафик, поэтому никто не сможет идентифицировать вас по IP-адресу или метке времени. По совместным IP-адресам также невозможно установить связь с вами.
Анонимная оплата
Когда вы платите с помощью Bitcoin через BitPay, вам нужно предоставить только адрес электронной почты, поэтому вы сохраняете полную анонимность. Также к вашим услугам многие другие способы оплаты.
Нейтрализация шпионов
ExpressVPN не предоставляет вашу информацию никаким правительственным службам, включая Агентство национальной безопасности США. И поскольку мы не храним журналы трафика, то никакие ваши данные не смогут попасть в чужие руки.
Ограничения анонимного использования Интернета
Впрочем, есть определенные ограничения, связанные с анонимной работой в Интернете.
Например, даже лучшие VPN-подключения иногда обрываются. Так происходит, когда компьютер переходит в спящий режим, из-за скачка напряжения или при подключении к другой сети Wi-Fi. Функция экстренного отключения от Интернета Network Lock в приложениях ExpressVPN защитит вас от таких ситуаций и заблокирует весь интернет-трафик, пока подключение к VPN-серверу не восстановится.
Чтобы подробнее узнать, как сохранить свою онлайн-анонимность (закрыть сессии онлайн-сервисов или удалить свои учетные записи, заблокировать отслеживающие куки-файлы и работать с Tor и другими подобными инструментами), прочитайте наше Руководство по защите конфиденциальности.
Высокоскоростная анонимная VPN-сеть с общими IP-адресами
У ExpressVPN есть множество преимуществ!
Сверхбыстрая VPN-сеть
Оптимизированная сеть ExpressVPN обеспечивает невероятную скорость и неограниченную пропускную способность, сохраняя при этом анонимность. В отличие от домашней сети, где ваш IP-адрес однозначно связан с вами или членами вашей семьи, вы совместно используете IP-адрес с другими клиентами ExpressVPN, что обеспечивает надежную защиту.
Более того, весь ваш интернет-трафик полностью зашифрован, а ExpressVPN не ведет журналы онлайн-активности и подключений. Благодаря распределенному IP-адресу никто не узнает, что именно вы делали в Интернете.
Круглосуточная служба поддержки
Если у вас возникли вопросы при работе с приложением, то поддержка в чате доступна в режиме реального времени, т. е. 24 часа в сутки семь дней в неделю.
Вы можете напрямую обращаться к сотрудникам службы поддержки по электронной почте или анонимно через онлайн-чат.
Гарантия возврата денег 30 дней
Мы уверены, что вам понравится пользоваться самой быстрой и надежной VPN-сетью в мире. Что-то не устраивает? Мы предоставляем 30-дневную гарантию возврата денег с момента подписки. Вы ничем не рискуете.