Hvordan fungerer VPN-sikkerhet?

Hvordan etableres sikre VPN-tilkoblinger?

Hvordan kan man koble til et privat nettverk over det beryktede offentlig internettet? For å bruke et VPN trenger både nettverksserveren (på VPN-leverandørens side) på klienten (datamaskinene din) dedikert programvare. Et abonnement på ExpressVPN tar hånd om alle disse kravene.

For å bruke et VPN kobler datamaskinene din til en remote access server (RAS) ved bruk av gyldige akkreditiver. Disse akkreditivene er autentisert ved å bruke en av et antall metoder kalt protokoller. Det er VPN-ets første sikkerhetslag. Datamaskinene din bruker også klientprogramvare for å etablere og opprettholde tilkoblingen din til VPN-et. Klientprogramvaren setter opp en tunnelert tilkobling til RAS-en, så vel som å administrere krypteringen som sikrer tilkoblingen din. La oss ta en nærmere titt på hva disse er.