VPN güvenliği nasıl çalışır?
VPN hizmeti kullanmayı düşünüyor veya hali hazırda kullanıyorsanız, muhtemelen nasıl çalıştığını da merak ediyorsunuzdur. "Tünelleme" ve "kapsülleme" gibi terimlerle ifade edilen bu iş karmaşık gelebilir. Sizi korsanlardan ve casuslardan koruduğunu biliyorsunuz. Ama bunu tam olarak nasıl gerçekleştiriyor?ExpressVPN Edinin
VPN, internetin içinde bulunan güvenli ve özel bir ağdır
Adı üstünde: VPN (virtual private network) bir özel ağdır. ExpressVPN gibi, bu tür birçok ağ bulunur. Her özel ağda olduğu gibi, VPN üzerinden gönderdiğiniz ve aldığınız bilgiler diğer bilgisayarlardan ve internetten bir duvar ile ayrılır.
Yönlendiriciniz üzerinden cihazlarınız arasında dosya paylaştığınız ev veya işyeri ağınız gibidir. Ağınız doğru bir şekilde korunursa, ağ dışındaki kişiler o verileri göremez. Bu yüzden VPN size güvenlik sağlar.
Asıl fark, VPN'in "sanal" kısmıdır. Ev veya işyeri ağınızın güvenli olmasının nedeni, internetten fiziksel olarak ayrılmış olmasıdır. (Dilerseniz internet bağlantınızı koparabilir ve yine de ağınız üzerinden yerel dosyaları paylaşabilirsiniz.) Bir VPN'e ise internet üzerinden erişilir. Verileriniz ve kimliğiniz bu nedenle farklı şekillerde korunmalıdır.
Güvenli VPN bağlantıları nasıl kurulur?
Herkese tamamen açık internet üzerinden özel bir ağa nasıl bağlanabilirsiniz? VPN kullanmak için, hem ağ sunucunun (VPN sağlayıcı tarafında) hem de istemcinin (bilgisayarınızda) özel yazılıma ihtiyacı vardır. ExpressVPN aboneliği bu gereksinimlerin tümünü karşılar.
Bilgisayarınız VPN kullanmak için uzaktan erişim sunucusuna (RAS) bağlanır. Bu kimlik bilgileri, protokoller adı verilen birkaç yöntemden biri kullanılarak doğrulanır. Bu, VPN'in ilk güvenlik katmanıdır. Ayrıca, bilgisayarınız VPN ile bağlantı kurmak ve bu bağlantıyı devam ettirmek için istemci yazılımı kullanır. İstemci yazılımı RAS'ye tünellenmiş bağlantı kurmanın yanı sıra bağlantıyı korumak için şifrelemeyi yönetir. Bunların ne olduğuna daha yakından bakalım.
Tünellenen bağlantılar
Tünelleme, verilerin gizli bir şekilde VPN üzerinden gönderildiği bir işlemdir. Tünellemeyi anlamak için, internet üzerinden iletilen tüm verilerin “paket” adı verilen küçük parçalara bölündüğünü unutmamalıyız. Her paket, hangi protokol için kullanıldığı (HTTP, Telnet, Bittorrent ve diğerleri gibi) ve gönderenin IP adresi dahil olmak üzere, bazı ek bilgiler de taşır.
VPN'in tünellenmiş bağlantısında, her veri paketi internet üzerinden gönderilmeden önce başka bir paketin içine yerleştirilir. Bu işleme kapsülleme adı verilir.
Verilerinizi korumada kapsülleme ve tünellemenin ne kadar kullanışlı olduğunu tasavvur etmek kolay. Dış taraftaki paket, içerikleri herkesin görmesini engelleyen bir güvenlik katmanı sağlar.
Paketlerin şifrelenmesi
VPN üzerinden gönderilen verileri sadece tünellemek yetmez. Bir sonraki güvenlik katmanı ise, paketlerin sadece güvenli bir şekilde birbirine bağlanmış olan VPN istemcisi ve sunucusu tarafından okunabilmesi için verilerin kodlanmasını sağlayan şifrelemedir.
VPN, verileri şifrelemek için bazı güvenlik protokollerini kullanabilir. En yaygın olanları IPsec (Internet Protocol security) ve OpenVPN'dir. Çalışma prensipleri şu şekildedir:
- Kapsüllenmiş veri paketinin içerikleri bir şifreleme anahtarı ile şifrelenir. Bu anahtar sadece VPN sunucusu ve istemcileri arasında paylaşılır.
- İletim sırasında, gönderenin kimliği dahil olmak üzere, bazı paket bilgilerini gizlemek için Kapsülleme Başlığı adı verilen bir alt protokol kullanılır.
Bu iki temel özellik, diğer özellikler ile birlikte, verilerinizi ve kimliğinizi çevrimiçi ortamda gizli tutar.ExpressVPN Edinin
Neden VPN kullanmalı?
Şirketlerin bilgilerinizi size karşı kullanılmalarını önleyin
Şirketler, web sitelerini ziyaret etmiş olduğunuz konumları takip edebilir ve buna göre fiyatları değiştirebilirler. Ayrıca verilerinizi devlet ile paylaşabilirler. Daha da kötüsü, sizinle ilgili topladıkları veriler korsanlara karşı savunmasızdır.
Kişisel faaliyetlerinizi korsanlara karşı koruyun
Facebook'a veya e-postanıza herkese açık Wi-Fi bağlantı noktasından mı erişiyorsunuz? Bir bilgisayar korsanı, Facebook hesabınızı veya e-postanızı ele geçirebilir. Korsanların kişisel verilerinizi ele geçirmelerini önleyin.
Meraklı devletlerin sizi takip etmelerini önleyin
NSA, Utah'da dünyanın en büyük veri merkezini inşa etti. Bu veri merkezi Google'dan daha büyük. Facebook'dan da daha büyük. Ve siz ve aktiviteleriniz ile ilgili veriler ile dolu olacak. NSA'nın veri merkezinin bir parçası olmayın.
Güvenli bir VPN'i denemeye hazır mısınız?
Çevrimiçi ortamda güvende olmak için ExpressVPN'i deneyin.
30 günlük para iade garantisi ile %100 korunursunuz.