VPN güvenliği nasıl çalışır?

VPN, internetin içinde bulunan güvenli ve özel bir ağdır

Adı üstünde: VPN (virtual private network) bir özel ağdır. ExpressVPN gibi, bu tür birçok ağ bulunur. Her özel ağda olduğu gibi, VPN üzerinden gönderdiğiniz ve aldığınız bilgiler diğer bilgisayarlardan ve internetten bir duvar ile ayrılır.

Yönlendiriciniz üzerinden cihazlarınız arasında dosya paylaştığınız ev veya işyeri ağınız gibidir. Ağınız doğru bir şekilde korunursa, ağ dışındaki kişiler o verileri göremez. Bu yüzden VPN size güvenlik sağlar.

Asıl fark, VPN'in "sanal" kısmıdır. Ev veya işyeri ağınızın güvenli olmasının nedeni, internetten fiziksel olarak ayrılmış olmasıdır. (Dilerseniz internet bağlantınızı koparabilir ve yine de ağınız üzerinden yerel dosyaları paylaşabilirsiniz.) Bir VPN'e ise internet üzerinden erişilir. Verileriniz ve kimliğiniz bu nedenle farklı şekillerde korunmalıdır.