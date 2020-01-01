Если купите подписку прямо сейчас, то получите в подарок 30 дополнительных дней.

Хотите узнать, как настроить VPN менее чем за 5 минут?

Всего лишь несколько мгновений отделяют вас от полной конфиденциальности в Сети и доступа к любому заблокированному сайту. Это очень просто, вы получите защиту за считанные секунды.

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Женщина за ноутбуком, украшенным наклейкой «без шпионов».

Новички в компьютерных технологиях любят нас

Возможно, «VPN» звучит для вас, как что-то техническое, но с ExpressVPN это просто. Нет никаких сетевых конфигураций. Вам не нужно возиться с настройками на вашем Mac, ПК или мобильном устройстве (смартфоне или планшете). Вам вообще не нужны никакие навыки работы с компьютером. Это так же просто, как использовать приложение.

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Быстрая настройка? Компания названа ExpressVPN не просто так

План подписки на ExpressVPN.
1. Купите подписку

Выберите тарифный план, введите адрес электронной почты и выберите метод оплаты. Всё на одной странице.

Holding a mobile phone with the ExpressVPN app.
2. Скачайте приложение ExpressVPN

Проверьте свою электронную почту и перейдите по ссылке для скачивания, затем введите имя пользователя и пароль.

Выберите локацию в приложении.
Вы подключены — значит защищены

Выберите локацию VPN, нажмите на кнопку подключения и… всё!

Защита конфиденциальности — это быстро и просто.

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ExpressVPN — это простой способ...

Просмотр видео на планшете.

… защитить конфиденциальность

При подключении к ExpressVPN создается безопасный туннель между компьютером или мобильным устройством и веб-сайтами, которые вы просматриваете. Мы защищаем данные, которые вы отправляете и получаете, включая трафик в публичных Wi-Fi-сетях, с помощью надежного 256-битного шифрования. Вам нужно только подключиться.

… навсегда избавиться от буферизации видео

Устали ждать, пока загрузится видео? Подключитесь к любому из серверов ExpressVPN, чтобы обойти регулирование скорости со стороны интернет-провайдеров. Смотрите видео через зашифрованное VPN-соединение, которое обеспечивает конфиденциальность, безопасность и неограниченную пропускную способность.

… победить цензуру

Если такие сайты, как Twitter и YouTube, подвергаются цензуре в том месте, где вы находитесь, ExpressVPN позволяет подключиться, как если бы вы были в другой стране. С помощью ExpressVPN вы можете подключиться к серверам в 160 локациях в 94 странах. Это значит, что вы никогда не отгорожены от остального мира.

Это идеальное решение, если вы живете в стране с интернет-цензурой или путешествуете. У вас всегда есть доступ к любимому контенту и сервисам.

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Чтобы подключиться, достаточно нажать одну кнопку

Приложения ExpressVPN позволяют легко и просто подключиться к нашей сети. Более того, вы сможете использовать приложения ExpressVPN на пяти устройствах одновременно — например, вы можете подключить два компьютера и три смартфона.

Приложение ExpressVPN можно установить на все ваши любимые устройства. Купите подписку сейчас. Загрузка, установка и настройка приложения не составят никакого труда.

VPN для Windows, Mac, iPhone, iPad, iPod, Android и роутеров.
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Видеозвонок с ExpressVPN.

Больше, чем просто самая легкая в использовании VPN

ExpressVPN также предоставляет премиальную скорость, качество и поддержку.

Сверхбыстрые серверы

Мы постоянно оптимизируем нашу сеть, чтобы обеспечить максимально высокую скорость. Смотрите потоковое видео в HD-качестве и с неограниченной пропускной способностью.

Пробный режим без всякого риска

Мы настолько уверены в том, что вам понравится использовать ExpressVPN, что предоставляем 30-дневную гарантию возврата денег. Никаких вопросов, никакого стресса.

Высочайшее качество поддержки клиентов

Наша команда поддержки круглосуточно отвечает на ваши вопросы в онлайн-чате и по электронной почте. Вы получите помощь за считанные минуты.

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