Хотите узнать, как настроить VPN менее чем за 5 минут?

ExpressVPN — это простой способ...

… защитить конфиденциальность

При подключении к ExpressVPN создается безопасный туннель между компьютером или мобильным устройством и веб-сайтами, которые вы просматриваете. Мы защищаем данные, которые вы отправляете и получаете, включая трафик в публичных Wi-Fi-сетях, с помощью надежного 256-битного шифрования. Вам нужно только подключиться.

… навсегда избавиться от буферизации видео

Устали ждать, пока загрузится видео? Подключитесь к любому из серверов ExpressVPN, чтобы обойти регулирование скорости со стороны интернет-провайдеров. Смотрите видео через зашифрованное VPN-соединение, которое обеспечивает конфиденциальность, безопасность и неограниченную пропускную способность.

… победить цензуру

Если такие сайты, как Twitter и YouTube, подвергаются цензуре в том месте, где вы находитесь, ExpressVPN позволяет подключиться, как если бы вы были в другой стране. С помощью ExpressVPN вы можете подключиться к серверам в 160 локациях в 94 странах. Это значит, что вы никогда не отгорожены от остального мира.

Это идеальное решение, если вы живете в стране с интернет-цензурой или путешествуете. У вас всегда есть доступ к любимому контенту и сервисам.