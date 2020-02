Tunneloidut yhteydet

Tunnelointi on prosessi, jonka aikana dataa lähetetään yksityisesti internetissä VPN:n kautta. Tunneloinnin ymmärtämisen kannalta on tärkeää muistaa, että kaikki internetissä lähetetty data on pilkottu pieniksi yksiköiksi, joita kutsutaan paketeiksi. Jokaisessa paketissa on myös lisätietoja, jotka kertovat esimerkiksi käyttäjän IP-osoitteen ja sen, mitä protokollaa (kuten HTTP, Telnet, Bittorrent ja niin edelleen) varten pakettia käytetään.

VPN:n tunneloidussa yhteydessä jokainen datapaketti sijoitetaan toisen datapaketin sisälle, ennen kuin se lähetetään internetin välityksellä. Tätä prosessia nimitetään kapseloinniksi.

On helppo kuvitella, kuinka paljon hyötyä kapseloinnista ja tunneloinnista on tietojesi turvaamisessa. Ulommainen paketti tarjoaa suojauskerroksen, joka pitää sisällön turvassa ulkopuolisilta katseilta.