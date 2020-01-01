VPN или удаленный рабочий стол

Что такое протокол удаленного рабочего стола (RDP)?

Удаленный рабочий стол, который также часто называют демонстрацией экрана, — это программное обеспечение, которое позволяет подключиться к другому компьютеру и использовать его, как если бы вы сидели прямо перед ним. Эта функция может быть встроенной в вашу операционную систему. К наиболее популярным программам относятся Netviewer, LogMeIn, TeamViewer, Citrix и Apple Screen Sharing.

Приложения для удаленного доступа используются не только для устранения технических неполадок, но и для удаленной работы.

Все нажатия клавиш и движения мыши должны быть отправлены на удаленный рабочий стол, где выполняются все вычисления. Затем экран отправляется обратно в виде изображения. Из-за этого взаимодействие получается очень медленным даже при довольно быстром подключении к Интернету, а если интернет-соединения нет, то система становится бесполезной.

Удаленные рабочие столы иногда используются даже в крупных и хорошо структурированных компаниях и офисах, где все сотрудники работают на месте. Поскольку локальные сети, как правило, отличаются высокой скоростью, то связанные с производительностью программ для удаленного доступа недостатки становятся незначительными, и преимущества централизованно управляемой системы берут верх.