VPN или удаленный рабочий стол
В любой среде с использованием служб удаленных рабочих столов, как правило, имеются физические машины на территории компании, доступ к которым осуществляется удаленно. В среде, где используется VPN, физические машины контролируются пользователями, но отображаются в сети, как если бы они находились в офисе.
В обоих случаях соединение между сетью и ее пользователями должно быть зашифровано.
Что такое протокол удаленного рабочего стола (RDP)?
Удаленный рабочий стол, который также часто называют демонстрацией экрана, — это программное обеспечение, которое позволяет подключиться к другому компьютеру и использовать его, как если бы вы сидели прямо перед ним. Эта функция может быть встроенной в вашу операционную систему. К наиболее популярным программам относятся Netviewer, LogMeIn, TeamViewer, Citrix и Apple Screen Sharing.
Приложения для удаленного доступа используются не только для устранения технических неполадок, но и для удаленной работы.
Все нажатия клавиш и движения мыши должны быть отправлены на удаленный рабочий стол, где выполняются все вычисления. Затем экран отправляется обратно в виде изображения. Из-за этого взаимодействие получается очень медленным даже при довольно быстром подключении к Интернету, а если интернет-соединения нет, то система становится бесполезной.
Удаленные рабочие столы иногда используются даже в крупных и хорошо структурированных компаниях и офисах, где все сотрудники работают на месте. Поскольку локальные сети, как правило, отличаются высокой скоростью, то связанные с производительностью программ для удаленного доступа недостатки становятся незначительными, и преимущества централизованно управляемой системы берут верх.
Использование удаленного рабочего стола для устранения неполадок
Использование удаленного доступа к рабочему столу для устранения неполадок имеет свои преимущества:
- Администратор видит всё, что видит пользователь.
- Администратор может управлять мышью, печатать на клавиатуре и выполнять любую задачу удаленно.
Использование удаленного рабочего стола для удаленной работы
Программы для удаленного доступа помогают администраторам стандартизировать рабочие процессы, поддерживать программное обеспечение и обеспечивать безопасность систем в ситуациях, когда сотрудники по всему миру используют компьютеры, которые сильно отличаются друг от друга.
Обычно удаленные рабочие станции представляют собой виртуальные машины, расположенные на централизованной серверной ферме.
Вопросы безопасности сети VPN и удаленного рабочего стола
Управлять системой удаленных рабочих столов внутри компании может быть сложной задачей, так как это подразумевает, что любой человек в сети Интернет может напрямую получить доступ к машинам внутри сети компании и использовать их, как если бы он сидел перед ними. Поэтому надежные пароли, двухфакторная аутентификация и даже список разрешенных IP-адресов являются обязательными мерами безопасности.
Обрабатывать учетные данные VPN часто проще, а ущерб от нахождения в сети компании (но не внутри компьютера компании) не так велик.
RDP или VPN
Решение о создании компьютерной сети с системой удаленных рабочих столов или с VPN должен принимать администратор сети. Возможна и гибридная модель. Как правило, когда пользователи приносят свое собственное оборудование, и у них есть права администратора на свои собственные компьютеры, сеть VPN предпочтительна.
В качестве примера можно рассмотреть университет. Когда пользователи не администрируют свои компьютеры, или когда работодатель хочет контролировать то, что сотрудники могут или не могут делать на компьютерах, использование системы удаленных рабочих столов часто имеет больше смысла.