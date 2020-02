Jak działa ochrona VPN?

Jak ustanawiane są bezpieczne połączenia VPN?

Jak możesz połączyć się z siecią prywatną za pośrednictwem notorycznie publiczny internet? Aby korzystać z VPN, zarówno serwer sieciowy (po stronie dostawcy VPN), jak i klient (Twój komputer) potrzebują dedykowanego oprogramowania. Subskrypcja ExpressVPN spełnia wszystkie te wymagania.

Aby używać VPN, komputer łączy się z serwerem dostępu zdalnego (RAS) przy użyciu prawidłowych danych. Są one uwierzytelniane poprzez dowolny z szereg metod zwanych protokołami. To pierwsza warstwa bezpieczeństwa VPN. Komputer używa również oprogramowania klienta do nawiązywania i utrzymywania połączenia z VPN. Oprogramowanie konfiguruje tunelowane połączenie z RAS, a także zarządza szyfrowaniem, które zabezpiecza Twoje połączenie. Przyjrzyjmy się im bliżej.