Интернет-цензура — что это такое?

Интернет-цензура ставит своей задачей блокировку и ограничение доступа к определенному онлайн-контенту. Правительства разных стран прибегают к этой мере, чтобы ограничить осведомленность своих граждан о том или ином факте, событии или явлении. В школах и организациях свободный доступ онлайн ограничивают, чтобы ученики и работники соответственно меньше отвлекались от своих дел. Кроме того, родители также могут ограничивать доступ в Интернет своим детям, чтобы защитить их от неподходящего по возрасту материала.

Правительства используют интернет-цензуру, чтобы свободное распространение информации не мешало им насаждать собственную картину мира среди граждан. Можно сказать, что таким образом власти пытаются защитить себя от недовольных. Кроме того, правительства нередко прибегают к ограничению свободного доступа к информации по причинам морального и религиозного характера. Наконец, довольно часто ограничивается доступ к пиратскому контенту.

В основе интернет-цензуры лежат различные методы блокировки доступа к соответствующим сайтам (например, иностранным новостным ресурсам), приложениям (например, YouTube и Facebook) и сервисам (например, Google). В ряде случаев правительства даже принимают законы, затрудняющие и ограничивающие публикацию онлайн-контента. В совсем крайних случаях доступ в Сеть для граждан блокируется целиком и полностью. Отчет ExpressVPN об интернет-цензуре, опубликованный в 2020 году, показывает, в какой мере различные страны мира прибегают к интернет-цензуре.