Интернет-цензура — что это такое?
Живете или отправляетесь в страну, где свободный доступ в Сеть ограничен? ExpressVPN поможет вам получить доступ к привычным сайтам и приложениям.
Что такое интернет-цензура? Зачем нужны онлайн-блокировки?
Интернет-цензура ставит своей задачей блокировку и ограничение доступа к определенному онлайн-контенту. Правительства разных стран прибегают к этой мере, чтобы ограничить осведомленность своих граждан о том или ином факте, событии или явлении. В школах и организациях свободный доступ онлайн ограничивают, чтобы ученики и работники соответственно меньше отвлекались от своих дел. Кроме того, родители также могут ограничивать доступ в Интернет своим детям, чтобы защитить их от неподходящего по возрасту материала.
Правительства используют интернет-цензуру, чтобы свободное распространение информации не мешало им насаждать собственную картину мира среди граждан. Можно сказать, что таким образом власти пытаются защитить себя от недовольных. Кроме того, правительства нередко прибегают к ограничению свободного доступа к информации по причинам морального и религиозного характера. Наконец, довольно часто ограничивается доступ к пиратскому контенту.
В основе интернет-цензуры лежат различные методы блокировки доступа к соответствующим сайтам (например, иностранным новостным ресурсам), приложениям (например, YouTube и Facebook) и сервисам (например, Google). В ряде случаев правительства даже принимают законы, затрудняющие и ограничивающие публикацию онлайн-контента. В совсем крайних случаях доступ в Сеть для граждан блокируется целиком и полностью. Отчет ExpressVPN об интернет-цензуре, опубликованный в 2020 году, показывает, в какой мере различные страны мира прибегают к интернет-цензуре.
Как онлайн-блокировки влияют на нас?
Искаженное мировосприятие: цензура не позволяет нам в полной мере понять, что происходит в мире и обществе, нередко прибегая к подтасовке фактов. Из-за цензуры может показаться, что черное — это белое (или наборот). Кроме того, цензура не позволяет познакомиться с новыми точками зрения, чужим опытом и мыслями.
Неудобство: действительно, было бы крайне неудобно выяснить, прибыв в другую страну, что на ее территории заблокирован доступ к необходимому вам сервису. В таком случае вам придется обходиться без своей электронной почты, мессенджеров, социальных сетей и видео-чатов, с помощью которых вы поддерживаете связь с родными и близкими, а также узнаете последние мировые и не только новости.
Сложности для бизнеса: цензура мешает компаниям, лишая их доступа к необходимым данным, на основе которых можно принимать бизнес-решения. Международные компании, ведущие деятельность в странах, ограничивающих свободный доступ в Сеть, должны переходить локальные приложения, которые не всегда бывают качественными и удобными.
Потеря приватности: в странах, где доступ в Сеть ограничен существенным образом, гражданам приходится использовать местные социальные сети и мессенджеры, контент которых наверняка пристально модерируется и отслеживается, а при необходимости — удаляется.
Развлекательный контент с купюрами: местные законы могут ограничить доступ как к определенным сервисам потоковых трансляций, так и к определенным передачам. Таким образом, вам будут доступны лишь отредактированные версии контента, откуда вырезано всё, что признано цензорами недопустимым.
Как работает интернет-цензура?
DNS
Самый простой и примитивный способ на службе интернет-цензоров — это перенаправление DNS-запросов. Это что-то вроде ситуации, когда данные какой-нибудь компании удаляют из телефонных справочников и карт, что, впрочем, не мешает местным жителям напрямую пользоваться ее услугами. Обойти этот метод блокировки можно, используя DNS-провайдера, зарегистрированного в какой-нибудь другой стране. И это логично: иностранные компании не обязаны подчиняться требованиям чужих правительств.
IP-блокировка
Это уже более продвинутная стратегия: в данном случае блокируются все запросы и подключения к IP-адресам, связанным с целевым сайтом. Если заблокированный сайт размещен на сервере совместного хостинга, то недоступными окажутся и все прочие размещенные на нем сайты.
Фильтрация по ключевым словам
Используя фильтры ключевых слов, провайдеры могут заблокировать доступ к любому сайту, содержащему эти слова. Фильтрация по ключевым словам используется, когда власти не могут достаточно быстро выявить и заблокировать новые ресурсы посредством мониторинга.
Глубовая проверка пакетов данных
Глубокая проверка пакетов данных (Deep packet inspection, DPI) — это процесс, позволяющий проанализировать все данные, входящие и исходящие из сети, где введены ограничения. Это исключительно сложный и ресурсоемкий метод — он требует использования множества мощных серверов и точек пунктов хранения данных по всему «периметру» цифровой границы. Побочным эффектом от использования этого метода является общее (и весьма заметное!) снижение скорости интернет-подключений.
Ограничения скорости
Некоторые корпорации могут ограничивать скорость вашего интернет-подключения до невозможно низкой, когда вы пытаетесь зайти на определенные сайты. В прошлом этот метод активно использовали интернет-провайдеры, чтобы отвадить своих пользователей от таких сайтов и сервисов, как uTorrent и LimeWire.
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Команда ExpressVPN убеждена, что право на свободный доступ к информации и право на свободную публикацию контента онлайн входят в число неотъемлемых цифровых прав человека.
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