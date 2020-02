Pourquoi utiliser un VPN ?

Ne laissez pas les entreprises utiliser vos données contre vous

Les entreprises peuvent suivre les localisations depuis lesquelles vous visitez leurs sites web et ajuster leurs prix en conséquent. Elles peuvent également partager vos données avec le gouvernement. Pire, les données qu'elles collectent sur vous sont vulnérables aux attaques des hackers.

Protégez vos données personnelles contre les hackers

Vous accédez à Facebook ou à votre boîte email depuis un hotspot Wi-Fi public ? Un hacker peut s'emparer de votre compte Facebook ou de votre boîte email. Empêchez les hackers d'intercepter vos données personnelles.

Empêchez les gouvernements trop curieux de vous espionner

La NSA a construit le plus grand centre de données au monde dans l'Utah. Il est plus grand que Google. Il est plus grand que Facebook. Et il va être rempli de données sur vous et vos activités. Ne laissez pas la NSA vous inclure dans son centre de données.