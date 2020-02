Tunneling delle connessioni

Il tunneling è un processo mediante il quale i dati vengono inviati su internet in modo privato, tramite una VPN. Per comprendere il tunneling, dobbiamo ricordare che tutti i dati trasmessi su internet sono suddivisi in piccoli pezzi chiamati "pacchetti". Ogni pacchetto contiene anche informazioni aggiuntive, tra cui il protocollo (come HTTP, Telnet, Bittorrent e così via) che viene utilizzato da e verso l'indirizzo IP del mittente.

In tutte le connessione VPN che passano attraverso un tunnel crittografato, ogni pacchetto di dati viene inserito in un altro pacchetto di dati prima di essere inviato su internet. Il processo è detto incapsulamento.

È facile immaginare quanto siano utili nella protezione dei dati incapsulamento e tunneling. Il pacchetto esterno fornisce un livello di sicurezza che mantiene al sicuro i contenuti da occhi indiscreti.