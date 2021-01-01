Как настроить ExpressVPN на телевизоре

Для пользователей, у которых уже есть смарт-телевизор, ТВ-приставлка или игровая приставка, на которые нельзя установить VPN напрямую, и которым нужна большая гибкость в переключении серверных локаций и полный набор функций конфиденциальности и безопасности, приложение ExpressVPN для роутеров — это лучшее решение.



Вы можете легко переключиться на другую локацию с помощью панели управления роутером в браузере. Благодаря функции раздельного туннелирования каждое устройство, которое подключено к маршрутизатору, можно настроить на подключение к выбранной VPN-локации, на “неиспользование VPN” или на использование MediaStreamer. Роутер и все подключенные к нему устройства вместе считаются только одним устройством, и подписка позволяет подключить пять устройств. А если в вашем доме есть пользователи, которые не хотят разбираться с подключением к VPN, то это метод позволит защитить их устройства без каких-либо усилий с их стороны.