Hoewel elke VPN theoretisch een verlaging van de streamingsnelheden kan veroorzaken, staat ExpressVPN consequent genoteerd als een van de snelste VPN-diensten, dus je zult waarschijnlijk geen verschil merken. Onze servers worden voortdurend geoptimaliseerd voor snelheid, en Lightway, ons VPN-protocol van de volgende generatie, is ontworpen voor razendsnelle gegevensoverdracht.

Een ander voordeel van het gebruik van ExpressVPN is dat het afknijpen op basis van inhoud omzeilt. Als je internetprovider of wifi beheerder opzettelijk bepaalde soorten verkeer vertraagt, zoals streamingdiensten, kan het verbinden met een versleutelde ExpressVPN server in feite resulteren in een verhoging van de snelheden en een verbeterde streamingervaring.