Download de beste VPN voor Samsung Smart TV

Hoe stel je ExpressVPN in op jouw Samsung Smart TV

Installeer een VPN op je router

De beste manier om een VPN op je Samsung Smart TV te gebruiken is door ExpressVPN op een compatibele wifi-router te installeren. Je kunt dan genieten van alle privacy- en beveiligingsvoordelen van een VPN op alle apparaten die met je router verbonden zijn. Voor de eenvoudigste installatie koop je de ExpressVPN Aircove router met ingebouwde VPN-beveiliging. (Een actief ExpressVPN-abonnement, afzonderlijk verkrijgbaar, is vereist voor VPN-functies).

Gebruik onze MediaStreamer-service

Je kunt ook onze MediaStreamer-service gebruiken, die is inbegrepen in je ExpressVPN-abonnement. Volg deze stappen om MediaStreamer in te stellen. Merk op dat MediaStreamer is ontworpen om je een soepelere streamingervaring te geven, maar biedt niet dezelfde privacybescherming als een VPN.

Casting of spiegelen

Je kunt ook casting of mirroring gebruiken om content van je apparaten naar Samsung Smart TV's te streamen.