Co to jest VPN?

VPN to Wirtualna Sieć Prywatna. Jest to sieć serwerów, za pomocą których Twój komputer (lub urządzenie mobilne) może prywatnie łączyć się z Internetem . Te serwery szyfrują cały Twój ruch internetowy zanim trafi on do Twojego dostawcy usług internetowych, zatem nie może on rejestrować ani monitorować Twojej aktywności. Twój adres IP zostanie ukryty i zastąpiony adresem IP bezpiecznego serwera VPN.