Sådan livestreamer du Berlin Marathon 2024

Du kan streame Berlin Marathon sikkert med en VPN i få trin:

Tilmeld dig ExpressVPN. Opret forbindelse til den VPN-server, der matcher den broadcaster, du vil at se. Fans i Tyskland skal f.eks. forbinde til en sikker tysk server for at streame gratis på RTL. Nyd løbet!

Få ExpressVPN

Ser du fra en computer? For at få den bedste streamingoplevelse skal du bruge ExpressVPN-browserudvidelsen til Chrome, Firefox, eller Edge.

Hvorfor du har brug for en VPN til at streame Berlin Marathon

Med ExpressVPN kan du undgå begrænsninger fra din internetudbyder, så du kan streame sportsbegivenheder som Berlin Marathon 2024 i HD eller UHD, hvis det er tilgængeligt, uden at bekymre dig om buffering. Nyd løbet fra din terrasse, arbejdsplads eller endda din yndlingscafé ved at downloade ExpressVPN i dag!

Bedste VPN til at se Berlin Marathon i 2024

ExpressVPN er den bedste VPN til at streame Berlin Marathon sikkert og privat. Med vores lynhurtige hastigheder går du aldrig glip af et eneste sekund af løbet, og du behøver ikke bekymre dig om begrænsninger eller buffering. Vi har velvedligeholdte servere i 105 lande, så du kan oprette forbindelse til den placering, der passer bedst til dine behov. Download de brugervenlige apps til Windows, Mac, Android og iOS, så du kan se med derhjemme eller på farten. ExpressVPN er også nem at opsætte! Hvis du har spørgsmål, er vores døgnåbne livechatsupport altid klar til at hjælpe. Prøv ExpressVPN nu uden risiko med 30 dages fuld returret!

Sådan ser du Berlin Marathon i 2024 gratis på RTL

Den tyske broadcaster RTL viser gratis livestreaming af Berlin Marathon 2024 i Tyskland! RTL dækker også andre populære sportsgrene som Formel 1 og fodbold.

Vil du se på den store skærm? Lær om alle de måder, du kan få ExpressVPN på dit TV.

Se RTL med en VPN

Andre måder at livestreame Berlin Marathon

Se Berlin Marathon på FloTrack i USA

Amerikanske seere kan se Berlin Marathon på FloTrack. Du skal være opmærksom på, at du muligvis har brug for et gyldigt amerikansk betalingskort for at tilmelde sig. Selvom marathonfans i andre lande kan tilmelde sig FloTrack, er det endnu ikke klart, om Berlin Marathon vil blive vist i deres region.

Ser du fra en computer? For at få den bedste streamingoplevelse skal du bruge ExpressVPN-browserudvidelsen til Chrome, Firefox, eller Edge.

Få ExpressVPN

Vend tilbage senere for at se flere måder, du kan livestreame Berlin Marathon på.

Hvornår starter Berlin Marathon i 2024?

Berlin Marathon 2024 forventes at starte kl. 9:15 lokal tid / 3:15 a.m. ET / 8:15 a.m. BST.

Hvor afholdes Berlin Marathon?

Som navnet antyder, afholdes Berlin Marathon i Berlin. De har endnu ikke flyttet det ikoniske løb til Frankfurt eller Nürnberg.

Hvem har vundet Berlin Marathon flest gange?

Eliud Kipchoge har vundet Berlin Marathon for mænd 5 gange, og dermed vundet flest gange (2015, 2017, 2018, 2022 og 2023). Jutta von Haase og Gladys Cherono har begge vundet maratonløbet 3 gange og fører dermed blandt kvinderne. Von Haase vandt i 1974, 1976 og 1979, mens Cherono vandt i 2015, 2017 og 2018.

Få ExpressVPN

Hvad er ruten for Berlin Marathon?

Berlin maratonruten er kendt for at være den fladeste af alle de store marathonløb i verden, og det resulterer i hurtige tider. Ruten inkluderer flere berømte steder som Reichstag, Siegessäule, Berliner Dom, Brandenburg, Potsdamer Platz og afsluttes gennem den historiske Brandenburger Tor. Du kan finde den komplette Berlin Marathon-rute på Berlin Marathons officielle hjemmeside.

Seneste vindere af Berlin Marathon

Herrer

År Vinder Tid 2014 Dennis Kimetto 2:02:57 2015 Eliud Kipchoge 2:04:00 2016 Kenenisa Bekele 2:03:03 2017 Eliud Kipchoge 2:03:32 2018 Eliud Kipchoge 2:01:39 2019 Kenenisa Bekele 2:01:41 2020 Aflyst pga. pandemien Ingen resultat 2021 Guye Adola 2:05:45 2022 Eliud Kipchoge 2:01:09 (Verdensrekord) 2023 Eliud Kipchoge 2:02:42 2024 Endnu ikke afgjort Endnu ikke afgjort

Kvinder

År Vinder Tid 2014 Tirfi Tsegaye 2:20:18 2015 Gladys Cherono 2:19:25 2016 Aberu Kebede 2:20:45 2017 Gladys Cherono 2:20:23 2018 Gladys Cherono 2:18:11 2019 Ashete Bekere 2:20:14 2020 Aflyst pga. pandemien Ingen resultat 2021 Gotytom Gebreslase 2:20:09 2022 Tigst Assefa 2:15:37 2023 Tigst Assefa 2:11:53 (Verdensrekord) 2024 Endnu ikke afgjort Endnu ikke afgjort

Få ExpressVPN

ExpressVPN er ikke en VPN-tjeneste, der er beregnet som et middel til omgåelse af ophavsretten. Læs venligst tjenestevilkårene for ExpressVPN og din indholdsudbyders vilkår for brug for flere oplysninger.