Kijk de Olympische basketbal wedstrijden met een VPN

Stream de Olympische Zomerspelen 2021 live op NOS

Kosten: Gratis

Kanalen: NOS

NOS heeft uitzendrechten verworven voor Nederland van de Olympische Spelen van Tokyo in 2021. U kunt de uitzending gratis bekijken.

Om de Olympische Spelen in 2021 op NOS te kijken:

Neem ExpressVPN . Verbind met een serverlocatie in Nederland. Ga naar NOS . Veel kijkplezier!

NB: Raadpleeg de tv-gids om te weten wanneer u moet kijken.

Wilt u in breedbeeld kijken? Ontdek alle manieren om ExpressVPN op uw tv te krijgen.

Stream de Olympische basketbalspelen gratis met Locast.org

Kosten: Gratis

Kanalen: NBC

Locast is een uitstekende gratis optie om alle Olympische verslagen van NBC te krijgen. Bekijk het schema om te zien wanneer de uitzending is en kijk live met lokale tv via de non-profit dienst.

Om te streamen met Locast:

Neem ExpressVPN . Neem de ExpressVPN browserextensie voor Chrome , Firefox of Edge . Verbind met een serverlocatie in de VS die Locast aanbiedt (zoals New York of Los Angeles). Ga naar Locast.org en meld u aan. Selecteer de markt die overeenkomt met de serverlocatie waar u mee verbonden bent. Stem af op het lokale NBC-kanaal en veel plezier met basketbal kijken!

NB: Deze stream is in het Engels.

Stream basketbal live op 7plus (Australië)

Kosten: Gratis

Kanalen: The Olympic Channel

De Australische streamingdienst 7plus heeft onlangs de Olympic Channel aan zijn kanalen toegevoegd, en het is geheel gratis. Bekijk de officiële stream en het schema hier.

Om op 7plus te kijken:

Neem ExpressVPN . Verbind met een serverlocatie in Australië. Ga naar 7plus en meld u aan. Veel streamplezier!

NB: Deze stream is in het Engels.

Kijk de Spelen live op YouTube TV (VS)

Kosten: 65 USD/maand

Kanalen: CNBC, MSNBC, NBC, NBCSN, Olympic Channel, USA Network

YouTube TV biedt ook alle kanalen om de Olympische Spelen in Tokio te kijken. U kunt ook een gratis 5-daagse proefperiode nemen.

Om de Olympische Spelen op YouTube TV te kijken:

Neem ExpressVPN. Verbind met een serverlocatie in de VS. Ga naar YouTube TV en meld u aan (65 USD/maand). U moet mogelijk een geldige postcode in de VS opgeven (bijv. 10001, 48104). Veel kijkplezier.

NB: Deze stream is in het Engels.

Bekijk het volledige Olympische schema om erachter te komen wanneer u moet kijken.

Olympisch basketbal 2021 data

Het belangrijkste basketbaltoernooi zal plaatsvinden vanaf 25 juli t/m 8 augustus 2021. De 3X3 competitie vindt plaats vanaf 24 juli t/m 28 juli. Bekijk het volledige Olympische schema voor meer informatie over de evenementen.

Kan ik een VPN gebruiken om basketbal te kijken vanuit een ander land?

Hoewel je basketbal kunt kijken door te verbinden met een VPN-serverlocatie in een ander land dan het jouwe, kan dit inbreuk maken op de gebruiksvoorwaarden van je streamingdienst en ExpressVPN. ExpressVPN is een beveiligings- en privacytool, niet bedoeld om te worden gebruikt voor het omzeilen van auteursrechten. Door het ontwerp kunnen we niet zien of controleren wat je doet wanneer je verbonden bent met onze VPN-dienst, dus we moeten erop vertrouwen dat je de entertainmentindustrie en gebruiksvoorwaarden respecteert.

