Sådan streamer du 2024 French Open online

Flere tv-selskaber vil sende French Open. Du kan streame handlingen sikkert med et par nemme trin:

Hent ExpressVPN. Opret forbindelse til en serverplacering, der matcher den udbyder, du vil streame hos. Hvis du f.eks. gerne vil se en fransk udsendelse, skal du oprette forbindelse til en server i Paris. Se sendeplanen for det tv-selskab, du vil streame med, f.eks. 9Now eller France TV . Stream, og nyd det!

Vil du se kampene på den store skærm? Få mere at vide om alle de måder, hvorpå du kan få ExpressVPN på dit tv.

Kan jeg bruge en VPN til at se French Open fra et andet land?

ExpressVPN er en tjeneste til privatliv og sikkerhed og bør ikke bruges som et middel til at omgå ophavsretten. Vi kan ikke se eller styre, hvad du gør, mens du er forbundet til vores VPN, så du er ansvarlig for at overholde vores servicevilkår, din indholdsudbyders vilkår og eventuelle gældende love.

Se French Open-livestreams gratis

9Now

Pris: Gratis

Kanaler: Channel 9

Channel 9 i Australien tilbyder en gratis stream af udvalgte tennisturneringer. Sørg for at tjekke <ahref=”https ://tvguide.9now.com.au/guide/”>sendeplanen for at se, hvornår du kan se de store kampe.

France TV

Pris: Gratis

France TV er en af de officielle franske tv-selskaber i French Open, og det er en fantastisk måde at se alle kampene live på (med franske kommentatorer). Det statslige tv-selskab tilbyder også et stort udvalg af franske og fremmedsprogede film, tv-serier, dokumentarfilm og livesport.

RTBF

Pris: Gratis

Den belgiske udbyder RTBF vil sende French Open live online med franske kommentatorer. Den gratis tjeneste er også en fremragende måde at se andre sportsgrene som Formel 1-, MotoGP-, og cyklingbegivenheder, herunder Tour de France på.

ORF

Pris: Gratis

Den østrigske tjeneste ORF tilbyder gratis streams af French Open-kampe med tyske kommentatorer. Udover French Open-tennis er ORF også en pålidelig kilde til MotoGP, F1 og flere cykelbegivenheder.

Servus TV

Pris: Gratis

ServusTV er en østrigsk kanal, der tilbyder fremragende livestreamingmuligheder for en række sportsgrene, herunder 2024 MotoGP-sæsonen, Champions League fodbold og udvalgte Formel 1-løb. Denne stream er på tysk.

Andre streamingtjenester, du kan se 2024 French Open med

Peacock

Pris: 5 USD og opefter

Seere i USA kan også se tennis fra Roland-Garros live via NBC’s streamingtjeneste, Peacock. Peacocks gratis abonnement tilbyder masser af populære tv-serier og film, men du skal opgradere til Peacock Premium for at se French Open og andre sportsgrene live. Den gode nyhed er, at de tilbyder en gratis prøveperiode på syv dage. Klik her for at se den fulde sendeplan.

Sling TV

Pris: 35 USD og opefter

Kanaler: NBC, Tennis Channel

Med Sling Orange kan du livestreame de fleste kampe fra French Open via NBC. Du kan også opgradere til Sports Extra-pakken for 10 USD ekstra for at få adgang til Tennis Channel. Sling har masser af andre kanaler til at se populære tv-serier, film, dokumentarer og meget mere, og har apps til mobil, tablet og smart-tv. Selvom Sling TV ikke længere tilbyder en gratis prøveversion, kan nye kunder få 50 % i rabat.

Eurosport

Pris: 7 GBP/måned eller 40 GBP/år

Kanaler: Eurosport 1 og Eurosport 2

Se French Open live på Eurosport, som giver direkte dækning af kampene. Sørg for at tjekke den officielle sendeplan. Tjenesten tilbyder en gratis prøveperiode på syv dage og sender også et udvalg af fodbold, cykling og tennis.

Amazon Prime Video

Pris: 6 EUR/måned

Seere i Frankrig kan bruge Amazon Prime Video til at streame alle kampe i de 10 nye aftensessioner, alle kampe på Simonne-Mathieu Court og alle kampe fra semifinalerne og fremefter – herunder finalen i mixed double. Du kan streame tennis på Amazon Prime Video i din browser eller via tjenestens apps til smartphones, tablets og smart-tv. Amazon Prime Video giver dig også adgang til tusindvis af tv-serier, prisbelønnede film og originale programmer on-demand.

YouTube TV

Pris: 73 USD/måned

Kanaler: NBC

Gå til YouTube TV for at få en gratis prøveperiode på 14 dage, og se live-tv fra mere end 85 kanaler. Men YouTube TV sender ikke længere Tennis Channel, hvilket betyder, at du kun kan se kampe, der sendes på NBC.

Bemærk: Du skal bruge et amerikansk kredit-/betalingskort for at abonnere på YouTube TV. Du kan stadig abonnere på YouTube TV via Google Play, selvom du ikke har et amerikansk kredit-/betalingskort.

Fubo

Pris: 70 USD og opefter

Kanaler: NBC, Tennis Channel

For at se French Open på Fubo skal du streame NBC og Tennis Channel via Pro-abonnementet. Bemærk, at du muligvis skal bruge et kreditkort, der er udstedt fra det land, du forsøger at tilmelde dig fra (USA, Canada, Spanien).

Bemærk: Du skal muligvis bruge et kreditkort, der er udstedt i det land, du forsøger at tilmelde dig fra (USA, Canada, Spanien).

Hulu + Live TV

Pris: 70 USD/år

Kanaler: NBC

Hulus tv-livetjeneste omfatter NBC, som sender French Open-kampe. Tjenestens tilføjelse til live-tv tilbyder mere end 75 kanaler, og giver dig også adgang til hele sæsoner af hitserier og -film on-demand.

Bemærk: Du skal bruge et amerikansk kredit-/betalingskort for at abonnere.

TSN og RDS

Pris: 20 CAD/måned

Seere i Canada kan se French Open live streams på engelsk på TSN eller vælge franske kommentatorer på RDS. TSN er også hjemsted for livedækning af ATP- og WTA Tour-begivenheder hele sæsonen.

Bemærk: Du skal bruge et canadisk kreditkort for at abonnere.

Hvor foregår French Open?

French Open finder sted på Stade Roland-Garros, som er et anlæg med flere baner i Paris. De tre vigtigste spilleområder er Court Philippe Chatrier, Court Suzanne Lenglen og Court Simonne Mathieu, som blev færdigbygget i marts 2019.

Liste over French Open-singlesmestre for herrer og kvinder

Rafael Nadal, Novak Djokovic og Iga Świątek er blandt de tennisstjerner, der har domineret French Open i de seneste år. Her er en komplet liste over French Open-singlesmestre for herrer og kvinder fra 2012.

År Vindere af herresingles Vindere af kvindesingles 2012 Rafael Nadal Maria Sharapova 2013 Rafael Nadal Serena Williams 2014 Rafael Nadal Maria Sharapova 2015 Stan Wawrinka Serena Williams 2016 Novak Djokovic Garbiñe Muguruza 2017 Rafael Nadal Jeļena Ostapenko 2018 Rafael Nadal Simona Halep 2019 Rafael Nadal Ashleigh Barty 2020 Rafael Nadal Iga Świątek 2021 Novak Djokovic Barbora Krejčíková 2022 Rafael Nadal Iga Świątek 2023 Novak Djokovic Iga Świątek