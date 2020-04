Stream alle dine yndlingskanaler hjemme eller i udlandet

Tjenester kendt som 'cord-cutting' har fået deres navn, fordi de giver dig mulighed for at se tv live via internettet uden besvær, udgifter eller langsigtede kontrakter, der kræver kabel- eller satellitudbydere, og uden at binde dig til en fysisk adresse. Forskellige tjenester tilbyder forskellige kanaler, og de er ofte opdelt i grupper og niveauer af service (i dette tilfælde Blue og Orange). De bedste af dem kan endda give dig adgang til regionale sportsnetværk og lokale stationer. Tjek tjenestens hjemmeside for at se, hvilke kanaler er tilgængelige for dig.