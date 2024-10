Sådan livestreamer du Denmark Open med en VPN

Med en VPN kan du fjerne blokering af Denmark Open-livestreams på restriktive netværk som på skolen, arbejdet eller ethvert andet sted.

Få ExpressVPN. Forbind til den VPN-serverplacering, der bedst matcher din fysiske placering, for at se livestreamen fra Badminton World Federations (BWF) officielle YouTube-kanal. Nu er du klar til kamp!

Ser du indhold på en computer? For at få den bedste streamingoplevelse skal du bruge ExpressVPN-browserudvidelsen til Chrome, Firefox eller Edge.

Derfor har du brug for en VPN til at streame Denmark Open

At streame livesport er ikke altid lige til. Nogle internetudbydere kan reducere din forbindelse, når de opdager, at du streamer for meget, hvilket kan føre til frustrerende buffering og afbrydelser. En VPN hjælper ved at kryptere din trafik, holde din aktivitet privat og omgå hastighedsnedtrapning, så du kan nyde kampen uden forsinkelser.

Hvis du er på et netværk, der blokerer streamingtjenester – som på arbejdet, skolen eller et offentligt wi-fi-netværk – kan en VPN hjælpe dig med at omgå disse restriktioner. Den holder også din forbindelse sikker på offentlige netværk ved at kryptere dine data, så du kan streame, uanset hvor du er.

Den bedste VPN til at streame Denmark Open

Hvis du er badmintonfan og ivrig efter at se alle kampe i Denmark Open, er ExpressVPN den bedste VPN til at sikre, at du aldrig går glip af en kamp. Med et netværk af højhastighedsservere i 105 lande giver ExpressVPN dig sikker adgang til sportsstreamingtjenester over hele verden, så du kan nyde Denmark Open.

ExpressVPN’s 10 Gbps-servere sikrer lynhurtige forbindelser, hvilket betyder, at du ikke behøver bekymre dig om buffering eller forsinkelser, når du ser dine yndlingsspillere i aktion. Og med muligheden for at forbinde op til otte enheder på samme tid, kan du streame Denmark Open på dit tv, mens andre i hjemmet bruger deres enheder. Nyd turneringen med en problemfri oplevelse og en returret på 30 dage for ekstra ro i sindet.

Sådan ser du Denmark Open gratis

I hele verden

YouTube

Du kan streame Denmark Open live på BWF’s officielle YouTube-kanal, som dækker alle fem discipliner: herresingle, damesingle, herredouble, damedouble og mixed double. Streamen har ingen kommentatorer, så du kan høre lydene fra spillet, som om du sad lige ved banen.

Hvis du er på et lokalt netværk, der blokerer YouTube, kan du bruge ExpressVPN til at omgå disse blokeringer og se den hurtige badmintonaction.

Andre måder at se Denmark Open på

Danmark

Livestream Denmark Open på TV 2 Sport

I Danmark kan du se Denmark Open på TV 2 Sport. Hvis du ikke har kabel-tv, kan du se alle kampe live og on-demand via TV 2 Play streamingtjenesten.

Vil du se indholdet på storskærmen? Læs mere om alle de måder, du kan få ExpressVPN på dit tv.

Om Denmark Open

Denmark Open 2024 er en af de største begivenheder på badmintonkalenderen og tiltrækker topspillere fra hele verden. Traditionelt er begivenheden afholdt i Odense, og den er en del af BWF World Tour, som byder på intens konkurrence i herre- og damesingle, double og mixed double. Du kan forvente spændende kampe, når spillerne kæmper om vigtige ranglistepoint og en del af præmiepengene.

Seneste vindere af Denmark Open

År Herresingle Damesingle Herredouble Damedouble Mixed double 2018 Kento Momota (Japan) Tai Tzu-ying (Taiwan) Marcus Gideon/Kevin Sukamuljo (Indonesien) Yuki Fukushima/Sayaka Hirota (Japan) Zheng Siwei/Huang Yaqiong (Kina) 2019 Kento Momota (Japan) Tai Tzu-ying (Taiwan) Marcus Gideon/Kevin Sukamuljo (Indonesien) Lee So-hee/Shin Seung-chan (Korea) Zheng Siwei/Huang Yaqiong (Kina) 2020 Anders Antonsen (Danmark) Nozomi Okuhara (Japan) Marcus Gideon/Kevin Sukamuljo (Indonesien) Yuki Fukushima/Sayaka Hirota (Japan) Zheng Siwei/Huang Yaqiong (Kina) 2021 Viktor Axelsen (Danmark) Akane Yamaguchi (Japan) Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Japan) Huang Dongping/Zheng Yu (Kina) Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailand) 2022 Viktor Axelsen (Danmark) He Bingjiao (Kina) Fajar Alfian/Muhammad Ardianto (Indonesien) Chen Qingchen/Jia Yifan (Kina) Zheng Siwei/Huang Yaqiong (Kina) 2023 Viktor Axelsen (Danmark) Akane Yamaguchi (Japan) Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (Indien) Chen Qingchen/Jia Yifan (Kina) Zheng Siwei/Huang Yaqiong (Kina)

ExpressVPN er en VPN-tjeneste og er ikke beregnet til at blive brugt som et middel til at omgå copyright. Læs ExpressVPN’s servicevilkår og din indholdsudbyders brugsvilkår for flere oplysninger.