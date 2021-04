Sådan får du ExpressVPN på dit storskærms-tv

For brugere, der gerne vil bruge et bestemt smart-tv, streaming-enhed eller spilkonsol, der ikke kan installere en VPN direkte, og som oftere har brug for at skifte placering og hele pakken med privatlivs- og sikkerhedsfunktioner, er ExpressVPN til routere vejen frem.

Du kan nemt skifte til alle placeringer via routerens dashboard i din browser. Med split-tunneling kan alle enheder, der har forbindelse til routeren, indstilles til at forbinde via den valgte VPN-placering, indstilles til “ingen VPN” eller indstilles til at bruge MediaStreamer. Routeren og alle de enheder, som er tilsluttet via denne, tæller kun som én enhed på grænsen på fem enheder. Og hvis du er i en husstand med brugere, der ikke kan tage sig sammen til (eller finde ud af hvordan) at oprette forbindelse til en VPN, har du på den måde mulighed for at dække dem ind, uden de skal løfte en finger.