Sådan livestreamer du Vuelta a España i 2024

Du kan livestreame Vuelta a España i 2024 sikkert via en VPN med nogle få trin:

Download ExpressVPN. Opret forbindelse til den VPN-server, der matcher den udbyder, du vil se indhold fra. For eksempel kan fans i Spanien se en gratis livestream af Vuelta a España i 2024 på RTVE. Nyd løbet!

Download ExpressVPN

Ser du med fra en computer? For den bedste streamingoplevelse skal du bruge ExpressVPN-browserudvidelsen til Chrome, Firefox eller Edge.

Sådan livestreamer du Vuelta a España i 2024 gratis

Australien

SBS On Demand

Australske cykelfans kan se Vuelta a España-livestreams (sammen med Grand Tour-løb og andre vigtige løb) gratis på SBS On Demand. Du kan gå til SBS On Demand-streamingtjenesten og se handlingen, genudsendelserne og højdepunkterne.

Vil du se løbet på den store skærm? Læs om alle de måder, du kan få ExpressVPN på dit tv.

Se SBS med en VPN

Belgien

VRT

VRT i Belgien vil sende Vuelta a España gratis på VRT Max–streamingtjenesten.

Download ExpressVPN

Danmark og Norge

TV2

TV2 vil livestreame Vuelta a España gratis i Danmark og Norge.

Livestream cykelløb

Holland

NOS

I Holland kan cykelfans se en gratis livestream af Vuelta a España – alt sammen med hollandske kommentatorer på de førende NPO–kanaler.

Se NOS med en VPN

Spanien

RTVE

Den spanske udbyder RTVE vil tilbyde en gratis livestream af Vuelta a España gratis. RTVE er gratis og inkluderer både lokalt og internationalt indhold. Alle kommentatorer taler spansk.

Sådan streamer du på et stort tv

Hvor kan man se Vuelta a España med gratis prøveperioder?

USA

YouTube TV

Pris: 73 USD/måned og opefter

Kanaler: NBC

Gode nyheder for amerikanske seere: YouTube TV tilbyder NBC, som sender udvalgte etaper af Vuelta a España. Du kan blive bedt om at angive et amerikansk postnummer (f.eks. 10022, 48104, osv.), men platformen tager imod en lang række betalingsmuligheder. Hvis du ikke vil binde dig til YouTube TV, kan du bruge den gratis prøveperiode.

Bemærk: Du skal måske bruge et gyldigt amerikansk kredit-/debetkort eller PayPal for at abonnere på YouTube TV. Du kan stadig abonnere på YouTube TV via Google Play, selvom du ikke har et amerikansk kredit-/debetkort.

Vil du se løbet på den store skærm? Læs om alle de måder, du kan få ExpressVPN på dit tv.

Se YouTube med ExpressVPN

Fubo

Pris: 80 USD/måned

Kanaler: NBC

Fubos gratis prøveperiode på syv dage er en fantastisk måde for amerikanske cykelfans at se udvalgte etaper af Vuelta a España, som sendes på NBC. Du skal bruge et amerikansk kredit-/debetkort for at abonnere. Faktureringsadressen kan afgøre, hvilke lokale kanaler der er tilgængelige, og du kan muligvis ikke ændre din placering.

Stream Fubo med en VPN

DirecTV Stream

Pris: 85 USD/måned og op

Kanaler: NBC

DirecTV Stream er dyrere end andre amerikanske streamingtjenester, men er stadig en fantastisk mulighed for at se Vuelta a España live online, især hvis du benytter deres gratis prøveperiode på fem dage.

Ser du med fra en computer? For den bedste streamingoplevelse skal du bruge ExpressVPN-browserudvidelsen til Chrome, Firefox eller Edge.

Se DirecTV Stream med en VPN

Storbritannien

Discovery+

Pris: 30 GBP/måned og op (Premium-abonnementet)

Kanaler: Eurosport

Eurosport vil sende Vuelta a España for beboere i Storbritannien. Tjenesten er tilgængelig gennem Discovery+ Premium-abonnement (sammen med TNT Sports og en række underholdningskanaler). Det er også en fantastisk måde at se andre sportsgrene på, herunder UEFA Champions League, MotoGP og mange flere. Nye abonnenter kan få en gratis prøveperiode på syv dage.

Se Discovery+ med en VPN

Andre måder at livestreame Vuelta a España på

Canada

FloBikes

Pris: 30 CAD/måned

Canadiske beboere kan se cykelbegivenheder, herunder Vuelta a España, året rundt på FloBikes. Du skal muligvis bruge en canadisk betalingsmetode for at abonnere.

Få ExpressVPN

USA

Peacock

Pris: 6 USD/måned og op

Amerikanske fans er heldige – Vuelta a España vil blive sendt live på Peacock, som er den mest overkommelige mulighed, hvis du vil følge løbet i USA. Bemærk, at Peacock ikke længere tilbyder en gratis prøveperiode.

Sådan streamer du på et stort tv

Hulu + Live TV

Pris: 77 USD/måned

Kanaler: NBC

Hulu tilbyder ikke en gratis prøveperiode, men platformen har en pakke med live-tv til amerikanske fans, som inkluderer NBC i udvalgte markeder, hvilket giver fans mulighed for at følge Vuelta a España live online.

Se Hulu med en VPN

Sling TV

Pris: Varierer

Kanaler: NBC

Sling TV giver amerikanske seere adgang til NBC i udvalgte markeder. Bemærk, at Sling ikke længere tilbyder en gratis prøveperiode.

Stream Vuelta a España med Sling

Kan jeg bruge en VPN til at se Vuelta a España fra et andet land?

Nogle brugere vil måske gerne se Vuelta a España ved at forbinde til en VPN-server i et andet land end deres eget, men det kan være i strid med ophavsretten eller streamingtjenestens brugsbetingelser. ExpressVPN er et værktøj til privatliv og sikkerhed, og at bruge det til at omgå ophavsretten er imod vores servicevilkår. Vi kan ikke se eller styre, hvad du laver, mens du er tilsluttet vores VPN, så du er ansvarlig for at sikre, at din brug overholder alle relevante vilkår og love.

Bedste VPN til at se Vuelta a España i 2024

ExpressVPN er den bedste VPN til cykelfans, der vil livestreame Vuelta a España sikkert. Med banebrydende 10 Gbps-servere på placeringer rundt om i verden kan du nyde de fulde privatlivsbeskyttelser af en VPN uden nogensinde at gå glip af et sekund af handlingen. ExpressVPN har brugervenlige apps til Windows, Mac, Android og iOS, for ikke at nævne en række måder at streame indhold på din store skærm. Hvis du har brug for hjælp undervejs, tilbyder ExpressVPN døgnåben livechatsupport og en risikofri returret på 30 dage!

Vil du have løbet på den store skærm? Læs om alle de måder, du kan få ExpressVPN på dit tv.

Sådan streamer du på et stort tv

Hvornår starter Vuelta a España i 2024?

Vuelta a España i 2024 starter lørdag den 17. august.

Hvor mange etaper er der i Vuelta a España?

Vuelta a España 2024 har i alt 21 etaper, der er fordelt over tre uger.