Sådan livestreamer du Tour de France Femmes online i 2024

Vil du livestreame Tour de France Femmes direkte fra din computer eller telefon? Se alle etaper af løbet med ExpressVPN med få trin:

Tilmeld dig ExpressVPN. Opret forbindelse til en serverplacering, der matcher den tv-kanal, du vil se. Australske cykelfans kan f.eks. forbinde til en server i Australien for at se udsendelserne gratis på SBS On Demand. Franske seere kan forbinde til en fransk server for at følge løbet gratis på France TV. God fornøjelse!

Ser du fra en computer? Brug ExpressVPN browserudvidelsen til Chrome, Firefox, eller Edge for at få den bedste streamingoplevelse.

Sådan livestreamer du Tour de France Femmes gratis i 2024

Australien

SBS On Demand

Australske cykelfans kan streame Tour de France Femmes (samt Grand Tour-løb og andre nøgleløb) live og gratis på SBS On Demand. Du kan gå til SBS On Demand streamingtjenesten og se løbet, samt genudsendelser og højdepunkter.

Vil du se på den store skærm? Få mere at vide om alle de måder, du kan få ExpressVPN på dit tv.

Belgien

RTBF

Belgiske fans kan se etaperne fra Tour de France Femmes live og gratis på RTBF, hvor du også kan se andre sportsudsendelser, tv-programmer, film og dokumentarer på fransk.

Frankrig

France TV

France TV dækker Tour de France Femmes live og gratis for seere i Frankrig. Den nationale tv-kanal tilbyder også en række franske og udenlandske film, tv-serier, dokumentarer og sportsudsendelser. Du skal muligvis indtaste et gyldigt fransk postnummer (f.eks. 75001) for at tilmelde dig, men tjenesten er gratis.

Tyskland

ARD

Tyske cykelfans kan livestreame etaperne af Tour de France Femmes i juli gratis på ARD med tyske kommentatorer.

Holland

NOS

I Holland kan cykelfans livestreame Tour de France Femmes gratis. Udsendelserne de største NPO-kanaler er med hollandske kommentatorer.

Spanien

RTVE

Du kan livestreame Tour de France Femmes gratis på den spanske tv-station RTVE. RTVE er gratis og inkluderer både lokalt og internationalt indhold. Alle udsendelserne er med spanske kommentatorer.

Sådan ser du Tour de France Femmes med gratis prøveperioder

USA

YouTube TV

Pris: Priserne starter fra 73 USD pr. måned

Kanaler: NBC

Gode nyheder for amerikanske seere: YouTube TV tilbyder NBC, som sender udvalgte etaper fra Tour de France Femmes. Du skal muligvis indtaste et amerikansk postnummer (f.eks. 10022, 48104 osv.), men tjenesten accepterer en bred vifte af betalingsmetoder. Hvis du ikke vil binde dig til YouTube TV, kan du benytte dig af den gratis prøveperiode.

Bemærk: Du skal muligvis bruge et gyldigt amerikansk kredit-/debetkort eller PayPal for at abonnere på YouTube TV. Du kan stadig abonnere på YouTube TV via Google Play, selvom du ikke har et amerikansk kredit-/debetkort.

Vil du se på den store skærm? Få mere at vide om alle de måder, du kan få ExpressVPN på dit tv.

Fubo

Pris: 80 USD/måned

Kanaler: NBC

Fubo tilbyder en 7-dages gratis prøveperiode, og det er en god mulighed for amerikanske cykelfans, der gerne vil se udvalgte etaper af Tour de France Femmes på NBC. Du skal bruge et amerikansk kredit-/debetkort for at abonnere. Den brugte faktureringsadresse kan afgøre, hvilke lokale kanaler der er tilgængelige, og du kan muligvis ikke ændre din placering.

DirecTV Stream

Pris: Priserne starter fra 85 USD pr. måned

Kanaler: NBC

DirecTV Stream er dyrere end andre amerikanske streamingtjenester, men er stadig en god mulighed til at se Tour de France Femmes live online, hvis du bruger den 5-dages gratis prøveperiode.

Storbritannien

Discovery+

Pris: Priserne starter fra 30 GBP pr. måned (Premium-abonnement)

Kanaler: Eurosport

Britiske seere kan se Tour de France Femmes på Eurosport, som er inkluderet i Premium-abonnementet fra Discovery+ (sammen med TNT Sports og et væld af underholdningskanaler). Det er også en fantastisk måde at se andre sportsgrene som bl.a. UEFA Champions League, MotoGP og meget mere. Nye abonnenter kan få en 7-dages gratis prøveperiode.

Andre måder at se Tour de France Femmes på

USA

FloBikes

Pris: 150 USD/år

Beboere i USA kan følge cykelbegivenheder, herunder Tour de France Femmes, året rundt på FloBikes. Du skal muligvis bruge en amerikansk betalingsmetode for at abonnere.

Peacock

Pris: Priserne starter fra 6 USD pr. måned

Amerikanske fans er heldige – Tour de France Femmes sendes nemlig live på Peacock, som er den mest overkommelige mulighed for at følge cykelløbet i USA. Bemærk, at Peacock ikke længere tilbyder en gratis prøveperiode.

Hulu + Live TV

Pris: 77 USD/måned

Kanaler: NBC

Hulu tilbyder ikke en gratis prøveperiode, men de har en live-tv-pakke for amerikanske fans, der inkluderer NBC i udvalgte markeder, så fans kan følge Tour de France Femmes-løbet live online.

Sling TV

Pris: Varierer

Kanaler: NBC

Sling TV giver amerikanske seere adgang til NBC i udvalgte markeder. Bemærk, at Sling ikke længere tilbyder en gratis prøveperiode.

Kan jeg bruge en VPN til at se 2024 Tour de France Femmes fra et andet land?

Nogle brugere ser Tour de France Femmes i 2024 ved at oprette forbindelse til en VPN-server i et andet land end deres eget, men det kan krænke ophavsretten eller streamingtjenestens vilkår for brug. ExpressVPN er en tjeneste til databeskyttelse og sikkerhed og brug af tjenesten som et middel til at omgå ophavsretten strider mod vores Servicevilkår. Vi kan ikke se eller styre, hvad du gør, mens du er forbundet til vores VPN, så du er selv ansvarlig for at overholde alle relevante vilkår og love.

Bedste VPN til at livestreame Tour de France Femmes 2024

ExpressVPN er den bedste VPN til sikker streaming af cykelløbet Tour de France Femmes i 2024. Du får næste generations 10-Gbps-servere forskellige steder i verden og fuld databeskyttelse af en VPN, uden at du behøver gå glip af et eneste sekund. ExpressVPN har brugervenlige apps til Windows, Mac, Android og iOS, og derudover tilbyder tjenesten en række forskellige måder, du kan streame på dit TV. Hvis du har brug for hjælp undervejs, tilbyder ExpressVPN døgnåben livechatsupport og 30 dages fuld returret!

Hvornår starter Tour de France Femmes 2024?

Tour de France Femmes 2024 starter mandag den 12. august. Starttidspunktet er endnu ikke bekræftet, så hold øje med opdateringer!

Hvor mange etaper er der i Tour de France Femmes?

Tour de France Femmes 2024 har otte etaper fordelt over syv dage. 2024-løbet er 946,3 kilometer og dermed den korteste samlede rute i løbets historie.

Sådan ser du Tour de France Femmes på alle dine streamingenheder

Cykelfans kan livestreame Tour de France Femmes på mange forskellige enheder lige fra smartphones og tablets til spilkonsoller og tv’er.

Hvor afholdes Tour de France Femmes 2024?

Tour de France Femmes 2024 finder sted i tre lande (Holland, Belgien og Frankrig).

Programmet for Tour de France Femmes 2024

Du finder programmet og ruten for Tour de France Femmes 2024 nedenfor.

Et ape Type Dato Start og mål Distance 1 Flad 12. august 2024 Rotterdam > la Haye 124 km 2 Flad 13. august 2024 Dordrecht > Rotterdam 67 km 3 Individuel tidskørsel 13. august 2024 Rotterdam > Rotterdam 6,3 km 4 Bakket 14. august 2024 Valkenburg > Liège 122 km 5 Flad 15. august 2024 Bastogne > Amnéville 150 km 6 Bakket 16. august 2024 Remiremont > Morteau 160 km 7 Bjergetape 17. august 2024 Champagnole > le Grand-Bornand 167 km 8 Bjergetape 18. august 2024 Le Grand-Bornand > Alpe d’Huez 150 km

Hvem har vundet flest Tour de France Femmes-løb?

Siden Tour de France Femmes startede i 2022, har der ikke været nogen gentagne vindere. Både Annemiek van Vleuten (vinder i 2022) og Demi Vollering (2023) har én titel hver.

De seneste vindere af Tour de France Femmes

År Vinder 2022 Annemiek van Vleuten (1. gang) 2023 Demi Vollering (1. gang) 2024 Endnu ikke afgjort

ExpressVPN er ikke en VPN-tjeneste, der er beregnet som et middel til omgåelse af ophavsretten. Læs venligst tjenestevilkårene for ExpressVPN og din indholdsudbyders vilkår for brug for flere oplysninger.