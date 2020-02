Alle VPN servicer tilføjer et krypteringslag der har potentialet til at sænke hastigheden på din forbindelse. Men, ExpressVPN har et ekstremt hurtigt, konstant optimeret netværk, så du vil nok ikke bemærke en forskel.

Hvis din internetudbyder er kendt for at begrænse streamingservicer, så kan brug af en VPN til at se Hule faktisk øge din forbindelses hastighed.