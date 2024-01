Sådan streamer du 2023–24 UEFA Europa Conference League-kampene live i dit land

Flere paltforme og tv-selskaber sender UEFA Europa Conference League-kampene direkte. Du kan streame dem sikkert med en VPN med et par enkle trin:

Hent ExpressVPN. Opret forbindelse til en serverplacering, der matcher den udbyder, du vil streame hos. Hvis du f.eks. vil se den amerikanske udsendelse, skal du oprette forbindelse til en server i USA. Se sendeplanen for den platform, du vil se kampene hos, f.eks. Paramount Plus . Forbind og nyd spillene!

Kan jeg bruge en VPN til at se UEFA Europa Conference League fra et andet land?

Livestream udvalgte UEFA Europa Conference League-kampe gratis i Belgien

RTBF

Pris: Gratis

Seere i Belgien kan se udvalgte UEFA Europa Conference League-livestreams på RTBF. Streamingudsendelserne har franske kommentatorer, men er gratis at se.

Livestream udvalgte UEFA Conference League-kampe gratis i Østrig

ServusTV

Pris: Gratis

Livestream udvalgte UEFA Conference League-kampe med det østrigske tv-selskab ServusTV, som sender streams af kampene på tysk. ServusTV viser også Champions League, Europa League og andre populære sportsgrene, herunder udvalgte Formel 1-løb, helt gratis.

Sådan streamer du 2023–24 UEFA Europa Conference League-kampene live i USA

Paramount Plus

Pris: 6 USD/måned

UEFA Europa Conference League-kampene sendes live og eksklusivt på Paramount Plus. Der er også en gratis prøveperiode på syv dage for nye abonnenter, hvilket er praktisk, hvis du kun ønsker at se en bestemt kamp.

Livestream 2023-24 UEFA Europa Conference League-kampe i Storbritannien

BT Sport

Pris: 25 GBP/måned

Se alle kampe i 2023-24 UEFA Europa Conference League-sæsonen – fra gruppespillet til finalen – live på BT Sport i Storbritannien. Seere i Storbritannien kan oprette sig gratis for at streame alle spil online med BT Sports månedlige abonnement.

Bemærk: Du skal bruge et kredit-/betalingskort fra Storbritannien/Irland for at abonnere på BT Sport.

Ofte stillede spørgsmål: UEFA Europa Conference League Hvad er UEFA Europa Conference League? Europa Conference League er UEFA’s tredje konkurrenceniveau (under Champions League og Europa League), hvilket giver flere klubber fra forskellige lande mulighed for at spille europæisk fodbold. Hvor mange hold spiller i UEFA Europa Conference League? I sæsonen 2022-23 kvalificerer 32 hold sig til gruppespillet. Hvem vandt 2021–22 UEFA Europa Conference League? AS Roma vandt åbningskampen for UEFA Europa Conference League og slog Feyenoord 1-0 i 2021–22 UEFA Europa Conference League-finalen. Det var den italienske klubs første store europæiske trofæ. Hvornår finder finalen for 2022–23 UEFA Europa Conference League sted? 2022-23 UEFA Europa Conference League-finalen finder sted onsdag den 7. juni 2023 i Fortuna Arena i Prag, Tjekkiet.