Hvilke enheder kan jeg se fubo på?

Hvis du er på en computer, så kan du streame direkte fra fuboTV hjemmesiden imens du bruger ExpressVPN for Windows, Mac eller Linux (for de bedste resultater, så brug vores browserforlængelse til Chrome eller Firefox). Hvis du er på Android, iOS, Fire TV Stick eller Android TV, så er du nødt til at downloade ExpressVPN og fuboTV appene.

Andre enheder, såsom Apple TV, Roku eller Chromecast, kan være i stand til at modtage fuboTV signaler der bliver castet fra en computer, tablet eller smartphone. Eller, bare hold det enkelt: Enhver enhed, inklusive smart TV'er og spillekonsoller kan få alle VPN fordelene ved at oprette forbindelse til internettet igennem en router der kører ExpressVPN.

Besøg ExpressVPN's opsætningsvejledninger for at finde den rigtige løsning for din enhed.