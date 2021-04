Sådan ser du Discovery+ med en VPN

Nogle smart tv'er og streamingkonsoller, der tilbyder Discovery+ appen, kan også installere ExpressVPN-appen, som giver dig mulighed for at bruge begge samtidigt uden ekstra udstyr. Hvis du har adgang til Discovery+ på din computer eller mobilenhed, kan du muligvis også caste eller spejle til smart-tv eller streamingkonsoller, der er designet til at modtage sådanne signaler. Og enhver enhed, der opretter forbindelse til internettet - inklusive smart tv og streaming-enheder, der ikke kan installere en VPN-app - kan modtage fulde VPN-fordele ved at oprette forbindelse til en router, der kører ExpressVPN-appen til routere.

Kontakt support for at få råd om din særlige situation.