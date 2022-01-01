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IP-адрес американского VPN-сервера

Как получить IP-адрес США

Лучший способ получить американский IP-адрес — использовать VPN. Почему? Подключение к Интернету через VPN позволяет быстро и легко изменять IP-адрес. Читайте дальше, чтобы узнать подробнее.

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Используйте VPN, чтобы получить IP-адрес США

Подключаясь к VPN, вы автоматически направляете весь свой интернет-трафик через сервер в выбранной вами стране. При выборе серверной локации в США вашему устройству присваивается американский IP-адрес, так что вы можете пользоваться Интернетом, как если бы находились в США.

Быстрые серверы ExpressVPN расположены по всей стране, от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка и Майами. Но это еще не всё. Наша сеть охватывает 94 страны, поэтому вы можете легко подключиться к надежному VPN-серверу в США или практически в любой стране мира.

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Получите IP-адрес США в 3 шага

С ExpressVPN вы получите американский IP за считанные минуты.

Шаг 1

Установите ExpressVPN на любое устройство.

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Шаг 2

Загрузите приложение

Шаг 3

Подключитесь к VPN-серверу в США

Теперь у вас есть IP-адрес США. Это на самом деле просто!

Зашифрованное VPN-соединение

Что такое VPN?

VPN — это виртуальная частная сеть (от англ. virtual private network), которая создает безопасный туннель для вашего интернет-трафика. Использование VPN-сервера позволяет изменить IP-адрес — уникальный идентификатор устройства, подключенного к Интернету. IP-адрес не указывает на ваш точный адрес, но он позволяет узнать, в какой стране и даже городе вы находитесь, а также показывает, услугами какого интернет-провайдера вы пользуетесь.

Используя разные IP-адреса, вы можете работать онлайн так, как если бы находились физически в другой стране — например, в США. Многие сайты и интернет-сервисы используют блокировки по географическому признаку, чтобы ограничить доступ к своему контенту для жителей тех или иных стран. Если ваш VPN-сервис не располагает серверами в США, а также если его инфраструктура не оптимизирована должным образом, вы и сами можете столкнуться с блокировками по географическому признаку. Впрочем, VPN-сервисы премиум-класса, и ExpressVPN в том числе, созданы специально для того, чтобы обеспечить вам возможность работать в Сети приватным и безопасным образом — например, читать новостные сайты, смотреть прямые трансляции спортивных матчей на ESPN или наслаждаться фильмами и сериалами в HD на таких платформах, как Netflix, Hulu или HBO.

Вы можете подключаться VPN на всех своих устройствах. Такие повседневные действия, как использование онлайн-банков или социальных сетей, могут поставить ваши персональные данные под угрозу. С помощью VPN вы защитите свой трафик от перехвата посторонними. Особенно полезны VPN-сервисы при подключении к публичным точкам доступа Wi-Fi — например, в отелях и аэропортах, если вы путешествуете, и в кафе или коворкингах, если вы работаете удаленно.

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Преимущества ExpressVPN

Серверные локации в США

К вашим услугам серверные локации во многих городах на территории США

Поддержка до 5 устройств одновременно

Установите ExpressVPN на все ваши устройства и подключите до пяти из них одновременно.

Невероятно быстрые подключения

Наши сверхбыстрые серверы позволяют смотреть видео в еще более высоком качестве.

Неограниченная пропускная способность

VPN-подключение с неограниченной пропускной способностью от ExpressVPN позволит вам играть и смотреть трансляции на самой комфортной скорости.

Безопасные подключения

ExpressVPN использует первоклассное шифрование, и вы получите защищенный доступ ко всем нужным приложениям и сервисам.

Поддержка в онлайн-чате 24/7

Сотрудники нашей службы поддержки готовы помочь вам в любое время суток по любым вопросам.

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Зачем нужен американский IP-адрес?

Существует множество причин, по которым IP-адрес США может быть полезен. Если вы дорожите своей конфиденциальностью и анонимностью онлайн, вам следует использовать VPN каждый раз, когда вы подключаетесь к Интернету, и на всех ваших устройствах. Если вы находитесь в США, VPN позволит вам смотреть любой контент, который иначе мог бы быть заблокирован по географическому признаку. При этом вы будете уверены, что ваш личный IP-адрес и другая частная информация не доступна посещаемым вами веб-сайтам.

Использование VPN для получения американского IP-адреса также гарантирует, что во время путешествий вы сможете подключаться к социальным сетям, электронной почте, банковским и другим важным сервисам, которые могут быть заблокированы при использовании из другой страны.

Стоит ли использовать бесплатные VPN?

Выбор бесплатных VPN-сервисов достаточно велик, однако следует задаться вопросом, что именно позволяет им предоставлять свои услуги бесплатно. Чтобы обеспечить быстрое, приватное и безопасное подключение для всех своих клиентов, ExpressVPN оплачивает работу сети высокопроизводительных серверов, которая охватывает 94 страны мира. Опытные разработчики и дизайнеры постоянно оптимизируют приложения ExpressVPN и разрабатывают новые функции защиты — например, Threat Manager.

Конечно, далеко не каждый бесплатный VPN-сервис опасен. При этом, увы, в распоряжении вредоносных VPN есть слишком много способов монетизировать ваш интернет-трафик: некоторые будут отслеживать и продавать историю ваших просмотров, другие обрушат на вас поток таргетированной рекламы, а третьи могут даже следить за вашими логинами и паролями.

ЧаВо: как получить американский IP-адрес

Безопасно ли использовать VPN для получения американского IP-адреса?
Можно ли получить IP-адрес определенного американского города?
Легально ли использовать VPN, чтобы получить американский IP-адрес?
Можно ли получить IP-адрес США без VPN?
Можно ли получить IP-адрес США для смартфона?
Могу ли я смотреть американский Нетфликс с IP-адресом США?
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