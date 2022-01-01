Как получить IP-адрес США
Лучший способ получить американский IP-адрес — использовать VPN. Почему? Подключение к Интернету через VPN позволяет быстро и легко изменять IP-адрес. Читайте дальше, чтобы узнать подробнее.
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Лучшая VPN для США
Используйте VPN, чтобы получить IP-адрес США
Подключаясь к VPN, вы автоматически направляете весь свой интернет-трафик через сервер в выбранной вами стране. При выборе серверной локации в США вашему устройству присваивается американский IP-адрес, так что вы можете пользоваться Интернетом, как если бы находились в США.
Быстрые серверы ExpressVPN расположены по всей стране, от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка и Майами. Но это еще не всё. Наша сеть охватывает 94 страны, поэтому вы можете легко подключиться к надежному VPN-серверу в США или практически в любой стране мира.
Получите IP-адрес США в 3 шага
С ExpressVPN вы получите американский IP за считанные минуты.
Шаг 2
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Шаг 3
Подключитесь к VPN-серверу в США
Что такое VPN?
VPN — это виртуальная частная сеть (от англ. virtual private network), которая создает безопасный туннель для вашего интернет-трафика. Использование VPN-сервера позволяет изменить IP-адрес — уникальный идентификатор устройства, подключенного к Интернету. IP-адрес не указывает на ваш точный адрес, но он позволяет узнать, в какой стране и даже городе вы находитесь, а также показывает, услугами какого интернет-провайдера вы пользуетесь.
Используя разные IP-адреса, вы можете работать онлайн так, как если бы находились физически в другой стране — например, в США. Многие сайты и интернет-сервисы используют блокировки по географическому признаку, чтобы ограничить доступ к своему контенту для жителей тех или иных стран. Если ваш VPN-сервис не располагает серверами в США, а также если его инфраструктура не оптимизирована должным образом, вы и сами можете столкнуться с блокировками по географическому признаку. Впрочем, VPN-сервисы премиум-класса, и ExpressVPN в том числе, созданы специально для того, чтобы обеспечить вам возможность работать в Сети приватным и безопасным образом — например, читать новостные сайты, смотреть прямые трансляции спортивных матчей на ESPN или наслаждаться фильмами и сериалами в HD на таких платформах, как Netflix, Hulu или HBO.
Вы можете подключаться VPN на всех своих устройствах. Такие повседневные действия, как использование онлайн-банков или социальных сетей, могут поставить ваши персональные данные под угрозу. С помощью VPN вы защитите свой трафик от перехвата посторонними. Особенно полезны VPN-сервисы при подключении к публичным точкам доступа Wi-Fi — например, в отелях и аэропортах, если вы путешествуете, и в кафе или коворкингах, если вы работаете удаленно.
Преимущества ExpressVPN
Поддержка до 5 устройств одновременно
Установите ExpressVPN на все ваши устройства и подключите до пяти из них одновременно.
Невероятно быстрые подключения
Наши сверхбыстрые серверы позволяют смотреть видео в еще более высоком качестве.
Неограниченная пропускная способность
VPN-подключение с неограниченной пропускной способностью от ExpressVPN позволит вам играть и смотреть трансляции на самой комфортной скорости.
Безопасные подключения
ExpressVPN использует первоклассное шифрование, и вы получите защищенный доступ ко всем нужным приложениям и сервисам.
Зачем нужен американский IP-адрес?
Существует множество причин, по которым IP-адрес США может быть полезен. Если вы дорожите своей конфиденциальностью и анонимностью онлайн, вам следует использовать VPN каждый раз, когда вы подключаетесь к Интернету, и на всех ваших устройствах. Если вы находитесь в США, VPN позволит вам смотреть любой контент, который иначе мог бы быть заблокирован по географическому признаку. При этом вы будете уверены, что ваш личный IP-адрес и другая частная информация не доступна посещаемым вами веб-сайтам.
Использование VPN для получения американского IP-адреса также гарантирует, что во время путешествий вы сможете подключаться к социальным сетям, электронной почте, банковским и другим важным сервисам, которые могут быть заблокированы при использовании из другой страны.
Стоит ли использовать бесплатные VPN?
Выбор бесплатных VPN-сервисов достаточно велик, однако следует задаться вопросом, что именно позволяет им предоставлять свои услуги бесплатно. Чтобы обеспечить быстрое, приватное и безопасное подключение для всех своих клиентов, ExpressVPN оплачивает работу сети высокопроизводительных серверов, которая охватывает 94 страны мира. Опытные разработчики и дизайнеры постоянно оптимизируют приложения ExpressVPN и разрабатывают новые функции защиты — например, Threat Manager.
Конечно, далеко не каждый бесплатный VPN-сервис опасен. При этом, увы, в распоряжении вредоносных VPN есть слишком много способов монетизировать ваш интернет-трафик: некоторые будут отслеживать и продавать историю ваших просмотров, другие обрушат на вас поток таргетированной рекламы, а третьи могут даже следить за вашими логинами и паролями.
ЧаВо: как получить американский IP-адрес
Безопасно ли использовать VPN для получения американского IP-адреса?
Да! Использование VPN — это не только безопасный способ получить IP-адрес США, но и самый безопасный способ использовать Интернет в любой ситуации.
Подключение к VPN защищает ваши действия онлайн от вашего интернет-провайдера, администраторов сетей Wi-Fi, государственных агентств и других третьих лиц. VPN также поможет уменьшить количество получаемой целевой рекламы и не позволит посторонним извлечь прибыль из вашей истории просмотров.
Можно ли получить IP-адрес определенного американского города?
Да. ExpressVPN имеет локации VPN-серверов в разных городах США, включая Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес, Сиэтл, Атланту, Даллас, Майами и другие. Просто выберите подходящий город в выпадающем меню, когда будете подключаться к ExpressVPN.
Легально ли использовать VPN, чтобы получить американский IP-адрес?
Да. Частные лица и компании по всему миру используют VPN для защиты своих персональных данных и истории действий в Сети.
Можно ли получить IP-адрес США без VPN?
Вы, конечно, можете воспользоваться прокси-сервисом, однако мы не рекомендуем так поступать. В отличие от VPN, многие прокси-сервисы слишком медленные, а также не обеспечивают подключениям должный уровень приватности и защиты.
Так называемые «бесплатные прокси-сервисы» особенно опасны, так как многие из них монетизируют ваш трафик тем или иным способом — например, продавая его посторонним. VPN-сервис премиум-класса — это лучший способ изменить IP-адрес.
Можно ли получить IP-адрес США для смартфона?
Могу ли я смотреть американский Нетфликс с IP-адресом США?
Да. С американским IP-адресом вы можете получить безопасный доступ к американскому каталогу Netflix из любого места — даже используя публичную сеть Wi-Fi и заблокированные сети в учебных заведениях или на работе. ExpressVPN позволяет смотреть Netflix без проблем и при этом наслаждаться всеми преимуществами безопасности и конфиденциальности VPN при просмотре потокового контента.
Получите американский IP-адрес без всякого риска
Попробуйте ExpressVPN без риска в течение 30 дней. Если вы останетесь недовольны, просто свяжитесь со службой поддержки, и вам вернут ваш платеж. Всё очень просто!