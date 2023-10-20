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Воспользуйтесь VPN с продвинутой защитой

Заблокируйте навязчивую рекламу, программы-трекеры и вредоносные сайты с помощью всего одного приложения.

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Продвинутая защита.

Для более защищенной работы онлайн

Threat Manager

продвинутая защита Threat Manager иллюстрация

Защитите свой онлайн-трафик от опасных сайтов и отслеживания.

Блокировщик рекламы

продвинутая защита блокировщик рекламы

Скройте навязчивую рекламу и просматривайте сайты, не отвлекаясь.

Родительский контроль

Изображение блокировщика сайтов для взрослых.

Заблокируйте доступ к откровенному или нежелательному контенту.

Threat Manager есть на роутере ExpressVPN Aircove, а также в приложениях для iOS, Android, Mac, Windows и Linux. Блокировщик рекламы и функции родительского контроля доступны для Android, iOS, Windows и Aircove, а вскоре станут доступны для Mac и Linux.

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Получить продвинутую защиту стало проще

Все включено в приложение ExpressVPN

Больше слоев защиты без дополнительных трат. Все тарифные планы ExpressVPN включают в себя доступ к продвинутым функциям защиты.

Все в одном приложении

Эти продвинутые функции защиты встроены в приложение ExpressVPN — вам не нужно устанавливать дополнительные приложения.

Полная интеграция с VPN

Наш VPN-сервис и эти продвинутые функции защиты дополняют друг друга, обеспечивая идеальный баланс скорости и качества работы.

Будьте на шаг впереди новейших угроз

Мы регулярно проверяем и обновляем свои черные списки, чтобы защитить вас от новых угроз.

Контроль над ситуацией в одно касание

Меняйте положение ползунков в настройках приложения ExpressVPN и легко активируйте нужные функции.

Первоклассная поддержка 24/7

Служба поддержки ExpressVPN всегда готова помочь вам по любым вопросам, связанным с этими функциями.

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