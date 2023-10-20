В настоящее время полный набор продвинутых функций защиты доступен на роутере Aircove, а также в приложениях ExpressVPN для iOS, Android и Windows.

iOS или Android: нажмите Настройки > Настройки > Продвинутая защита.

Windows: нажмите на значок меню > Настройки > Продвинутая защита.

Роутер Aircove: перейдите к группе устройств и нажмите на значок шестеренки > Продвинутая защита.

Вы также можете активировать функцию Threat Manager в приложениях ExpressVPN для Mac и Linux, выполнив следующие шаги (вскоре для этих платформ также станут доступны блокировщик рекламы и функции родительского контроля).