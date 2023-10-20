Воспользуйтесь VPN с продвинутой защитой
Заблокируйте навязчивую рекламу, программы-трекеры и вредоносные сайты с помощью всего одного приложения.
Для более защищенной работы онлайн
Блокировщик рекламы
Скройте навязчивую рекламу и просматривайте сайты, не отвлекаясь.
Родительский контроль
Заблокируйте доступ к откровенному или нежелательному контенту.
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Все включено в приложение ExpressVPN
Больше слоев защиты без дополнительных трат. Все тарифные планы ExpressVPN включают в себя доступ к продвинутым функциям защиты.
Все в одном приложении
Эти продвинутые функции защиты встроены в приложение ExpressVPN — вам не нужно устанавливать дополнительные приложения.
Полная интеграция с VPN
Наш VPN-сервис и эти продвинутые функции защиты дополняют друг друга, обеспечивая идеальный баланс скорости и качества работы.
Будьте на шаг впереди новейших угроз
Мы регулярно проверяем и обновляем свои черные списки, чтобы защитить вас от новых угроз.
Контроль над ситуацией в одно касание
Меняйте положение ползунков в настройках приложения ExpressVPN и легко активируйте нужные функции.
Первоклассная поддержка 24/7
Служба поддержки ExpressVPN всегда готова помочь вам по любым вопросам, связанным с этими функциями.
ЧаВо
Нужно ли дополнительно платить за эти продвинутые функции защиты?
Нет. Эти функции включены в любой тарифный план ExpressVPN, их просто нужно активировать в настройках приложения. Ниже вы найдете подробную инструкцию о том, как это сделать.
Как активировать эти продвинутые функции защиты?
В настоящее время полный набор продвинутых функций защиты доступен на роутере Aircove, а также в приложениях ExpressVPN для iOS, Android и Windows.
iOS или Android: нажмите Настройки > Настройки > Продвинутая защита.
Windows: нажмите на значок меню > Настройки > Продвинутая защита.
Роутер Aircove: перейдите к группе устройств и нажмите на значок шестеренки > Продвинутая защита.
Вы также можете активировать функцию Threat Manager в приложениях ExpressVPN для Mac и Linux, выполнив следующие шаги (вскоре для этих платформ также станут доступны блокировщик рекламы и функции родительского контроля).
Mac: нажмите на значок меню > Настройки > Threat Manager.
На Linux вы можете активировать Threat Manager через терминал, введя следующую команду: expressvpn preferences `set block_trackers true`.
Работают ли продвинутые функции защиты, если не включать VPN ?
Нет. Продвинутые функции защиты работают только с включенной VPN, когда используется протокол подключения Lightway. Если вы хотите воспользоваться этими функциями, не включая VPN, то можете сделать это при помощи Aircove, нашего уникального роутера.
На каких устройствах можно пользоваться этими продвинутыми функциями защиты?
Инструмент защиты Threat Manager доступен в приложениях ExpressVPN для iOS, Android, Mac, Windows и Linux. Блокировщик рекламы и функции родительского контроля доступны для Android, iOS и Windows, а вскоре ими можно будет воспользоваться также на Mac и Linux. Если у вас есть наш VPN-роутер Aircove, то все эти продвинутые функции защиты доступны для вас по умолчанию, их можно применять на любом устройстве, подключенном к Aircove (это относится также к системам Smart TV и устройствам «умного дома»).
Как понять, что эти продвинутые функции защиты работают?
Продвинутые функции защиты не дают приложениям и сайтам, которыми вы пользуетесь со своего устройства, взаимодействовать с вредоносными сайтами, программами-трекерами и сайтами с контентом для взрослых, которые внесены в наш черный список. Блокировка происходит локально, и заблокированные домены никогда не покидают ваше устройство.
Вы можете понять, что все функции работают, попробовав открыть один из сайтов, внесенных в наш черный список.
Как распознается реклама?
Наш черный список рекламы составлен на основе открытых и публично доступных списков известной рекламы. Мы регулярно проверяем и обновляем свой черный список, чтобы вы оставались защищены даже от новейших угроз.
Как распознаются сайты с контентом для взрослых?
Наш черный список сайтов для взрослых составлен на основе открытых и публично доступных списков подобных известных сайтов. Мы регулярно проверяем и обновляем свой черный список, чтобы вы оставались защищены даже от новейших угроз.
Я все еще вижу рекламу даже с активированным блокировщиком рекламы. Почему?
Наш блокировщик рекламы блокирует только рекламу из нашего черного списка. Этот черный список обновляется каждую неделю, и мы продолжим добавлять в него новые источники рекламы. Пользователи могут сообщать нам о незаблокированной рекламе, написав в службу техподдержки, чтобы мы смогли быстрее рассмотреть блокировку конкретного источника рекламы.
Будет ли блокировщик рекламы влиять на мою работу в Сети?
Некоторые сайты или сервисы могут некорректно работать из-за блокировщика рекламы. В таком случае мы советуем на время отключить блокировщик через настройки соответствующей продвинутой функции или обратиться в нашу службу поддержки за помощью.