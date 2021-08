Spela League of Legends med ett VPN

League of Legends är tillgängligt på Windows och Mac . Leagoe of Legends: Wild Rift är tillgängligt på Android och iOS .

Ja. Det finns flera olika straff som spelare kan få i League of Legends för anti-socialt och störande beteende. Riot Games gör detta genom att bannlysa IP-adresser som är associerade med sådana spelare. Alla som använder dessa IP-adresser blir också bannlysta. Spelare som råkar ut för en sådan IP-ban kan börja spela League of Legends igen genom att använda en annan IP-adress , och du kan ändra din IP genom att ansluta till ett VPN. Ett VPN ger dig en ny IP-adress så att du kan vara mer anonym , kringgå censur och börja spela igen.

Eftersom League of Legends är gratis att spela kan alla spela det helt kostnadsfritt. Det finns anpassningsföremål och uppgraderingar i spelet också som man antingen kan köpa eller tjäna in.

League of Legends är ett lagbaserat MOBA (multiplayer online battle arena) från Riot Games. Två lag som utgörs av fem hjältar möts i strid för att förstöra varandras baser. Varje spelare kontrollerar en hjälte och i takt med att spelet löper på kan de gå upp i nivå med hjältarna genom att tjäna in erfarenhetspoäng, guld och köpa och sälja föremål för att få en fördel när de slåss. En mobilport släpptes för Android och iOS som League of Legends: Wild Rift år 2021.

Need help? Chat with us!