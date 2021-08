เล่น League of Legends ด้วย VPN

League of Legends พร้อมใช้งานบน Windows และ Mac โดย League of Legends: Wild Rift พร้อมใช้งานสำหรับ Android และ iOS

ได้ มีการลงโทษที่หลากหลายที่ผู้เล่นสามารถรับได้ใน League of Legends สำหรับพฤติกรรมต่อต้านสังคมและก่อกวน Riot Games ทำเช่นนี้โดยแบนที่อยู่ IP ที่เชื่อมโยงกับผู้เล่นเหล่านั้น ใครก็ตามที่ใช้ที่อยู่ IP เหล่านั้นจะถูกแบนเช่นกัน ผู้เล่นที่ถูกแบน IP ดังกล่าวสามารถเริ่มเล่น League of Legends ได้อีกครั้งโดยใช้ ที่อยู่ IP อื่น และวิธีหนึ่งที่จะทำได้คือการเชื่อมต่อกับ VPN โดย VPN ให้ที่อยู่ IP ใหม่แก่คุณ คุณจึง ไม่ต้องเปิดเผยตัวตน มากขึ้น เอาชนะ การเซ็นเซอร์ และกลับไปเล่นเกมได้

League of Legends เป็นเกมต่อสู้ออนไลน์แบบผู้เล่นหลายคนในสนามประลองออนไลน์ (MOBA) โดย Riot Games สองทีมที่ประกอบด้วยแชมป์เปี้ยนห้าคนเข้าร่วมการต่อสู้เพื่อทำลายฐานของกันและกัน ผู้เล่นแต่ละคนควบคุมแชมป์เปี้ยนและในขณะที่เกมดำเนินไป ผู้เล่นสามารถเลื่อนระดับแชมป์ของพวกเขาโดยรับคะแนนประสบการณ์ รับทองคำ และซื้อและขายสินค้าเพื่อช่วยในการต่อสู้ พอร์ตมือถือเปิดตัวบน Android และ iOS ในชื่อ League of Legends: Wild Rift ในปี 2021

