Jogue League of Legends com uma VPN

O que é League of Legends?

League of Legends é um jogo multiplay online de arena de batalha (MOBA) da Riot Games. Duas equipes compostas por cinco campeões se envolvem em uma batalha para destruir as bases do rival. Cada jogador controla um campeão e conforme o jogo avança, os jogadores podem subir o nível de seus campeões através da conquista de pontos de experiência, ouro, compra e venda de itens para ajudar na batalha. Uma versão para dispositivo móvel foi lançada no Android e iOS como League of Legends: Wild Rift em 2021.