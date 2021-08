Juegue League of Legends con una VPN

Si no está satisfecho al jugar League of Legends en línea con ExpressVPN, solo tiene que contactar a nuestro soporte técnico antes de 30 días y obtendrá un reembolso total.

No importa si prefiere jugar en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Tablet o su teléfono, ExpressVPN le tiene cubierto.

No permita que su ISP haga ms lenta su conexión. Con una VPN, la información no puede ser inspeccionada, así su ancho de banda no se verá limitado .

Los servicios de proxy gratis no se recomiendan para jugar en línea, porque no ofrecen los mismos beneficios de privacidad y seguridad de las VPN de pago . Muchas no funcionan tal como se publicitan, y podrían incluso vender sus datos, y la mayoría deja sus redes vulnerables ante ataques.

League of Legends está disponible para Windows y Mac . League of Legends: Wild Rift está disponible para Android y iOS .

Sí. Existe una variedad de penalizaciones que se le pueden imponer a los jugadores de League of Legends por comportamientos antisociales y perturbadores. Riot Games hace esto suspendiendo el acceso a las direcciones IP asociadas con estos jugadores. Cualquier otra persona que use esos IP también queda suspendida. Los jugadores afectados por estas suspensiones pueden volver a jugar League of Legends si usan una dirección IP diferente , y una manera de hacer esto es conectarse a una VPN. Una VPN le brinda una nueva dirección IP, de modo que usted tenga mayor anonimato , acabe con la censura y pueda volver a jugar.

¿Una VPN me permite jugar League of Legends gratis?

League of Legends es un juego multijugador de arena de combate en línea (o MOBA, por sus siglas en inglés) que se juega en equipos, creado por Riot Games. Dos equipos, de cinco campeones cada uno, se enfrentan en batalla para destruir la base de sus contrarios. Cada jugador controla a uno de los campeones y, a medida que avanza el juego, los jugadores pueden subir de nivel a sus campeones ganando puntos de experiencia, oro, y comprando y vendiendo objetos que les ayuden en batalla. También lanzaron un puerto para dispositivos móviles iOS y Android, llamado: League of Legends: Wild Rift en el 2021.

No importa si está en la escuela viajando al extranjero o usando una red Wi-Fi pública , ExpressVPN le ayuda a jugar League of Legends desde cualquier lugar, sin tener que sacrificar velocidad.

