Gioca League of Legends con una VPN

Sì. Ci sono una serie di punizioni che i giocatori possono ricevere in League of Legends per comportamenti antisociali e distruttivi. Riot Games lo fa bannando gli indirizzi IP associati a quei giocatori. Inoltre, chiunque altro utilizzi quegli indirizzi IP verrà bannato. I giocatori coinvolti in un tale ban dell'IP possono ricominciare a giocare a League of Legends utilizzando un indirizzo IP diverso e un modo per farlo è collegarsi a una VPN. Una VPN ti assegna un nuovo indirizzo IP in modo che tu possa essere più anonimo, eludere la censura e tornare a giocare.