Pelaa League of Legendsiä VPN:ää käyttäen

Mikä League of Legends on?

League of Legends on Riot Gamesin yhteistyö- ja taisteluareenamoninpeli, jossa kaksi viiden hahmon joukkuetta taistelevat tuhotakseen toistensa tukikohdat. Jokainen pelaaja ohjaa hahmoa, ja kun peli edistyy, pelaajat voivat nostaa hahmon tasoa ansaitsemalla kokemuspisteitä tai kultaa ja myymällä tai ostamalla välineitä, joita tarvitaan taisteluissa. Mobiilipeli League of Legends: Wild Rift on ollut saatavilla Androidille ja IOS:lle vuodesta 2021 alkaen.