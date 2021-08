Spill League of Legends med et VPN

Hva er League of Legends?

League of Legends er et lag-basert multiplayer online battle arena (MOBA) -spill av Riot Games. To lag som består av fem helter, deltar i en kamp for å ødelegge hverandres baser. Hver spiller kontrollerer en helt, og etter hvert som spillet går framover kan spillerne øke nivået til helten sin ved å få erfaringspoeng, tjene gullmynter og kjøpe og selge ting for å hjelpe dem i kampen. En mobil portal ble sluppet på Android og iOS som League of Legends: Wild Rift i 2021.