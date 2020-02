FAQ: Como jogar no Google Stadia com uma VPN

Uma VPN permite usar o Google Stadia de graça? Não. Você precisará assinar o Google Stadia, se você ainda não tiver uma assinatura, embora uma versão gratuita do serviço deva ser lançada em 2020. Com a versão gratuita, você ainda terá que pagar por cada jogo. Durante o período de lançamento inicial, os usuários devem comprar um pacote Premiere Edition de US$ 129,99 que inclui um Chromecast Ultra, um controlador e três meses de serviço. Não está claro quando os jogadores poderão acessar o Google Stadia sem pagar pela Premiere Edition. A ExpressVPN irá complementar a sua assinatura do Google Stadia para permitir que você jogue todos os jogos que quiser, livre de limitações pelo provedor de Internet.

Em que dispositivos posso jogar no Google Stadia com a ExpressVPN? No momento, você pode jogar jogos do Google Stadia e usar a ExpressVPN em computadores Windows ou Mac através do navegador Google Chrome. Tablets com o Chrome OS também funcionam e são compatíveis com o app Android da ExpressVPN. Quanto aos celulares, atualmente a plataforma só está disponível na linha Pixel do Google. Espera-se que o Stadia se expanda para mais dispositivos móveis, inclusive dispositivos iOS (iPhone e iPad). Os jogos jogados no seu computador ou dispositivos móveis podem ser transmitidos para uma TV usando um Chromecast Ultra.

O uso do Google Stadia e uma VPN vai deixar minha conexão mais lenta? Todos os serviços VPN adicionam uma camada de criptografia que tem o potencial de retardar sua conexão. A ExpressVPN, no entanto, tem uma rede extremamente rápida, constantemente otimizada, então você provavelmente não vai notar nenhuma diferença. Se o seu provedor de Internet (ISP) é conhecido por limitar a largura de banda dos seus jogos online, usar uma VPN para jogar no Google Stadia pode até acelerar sua conexão.

Como uma VPN reduz o ping? As rotas de conexão mais curtas entre você e os servidores de jogos podem diminuir a latência e o lag geral. Isso significa que os pacotes de dados serão transferidos mais rápido entre o seu computador e o servidor do jogo, reduzindo qualquer atraso perceptível entre suas ações e o que acontece no jogo — e dando-lhe uma vantagem. Normalmente, a conexão com o servidor VPN mais próximo do servidor do jogo trará os melhores resultados.

Como uma VPN protege contra ataques DDoS? Os ataques DDoS (negação de serviço distribuído) criam atrasos e interrupções para interferir nos jogos online e criar vantagens injustas. A ExpressVPN protege sua conexão de jogos contra esses ataques mascarando seu IP verdadeiro.