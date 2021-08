Obtenha a melhor VPN para jogar Minecraft

O que é Minecraft?

Minecraft é um jogo da franquia de jogos de sobrevivência que levm o mesmo nome. O jogo base do Minecraft é em primeira pessoa, e os jogadores recebem um grande grau de liberdade para explorar, criar e sobreviver sem objetivos específicos a serem alcançados. Com o Minecraft, a imaginação é o que manda! Com sua estética de construção em blocos e sua ênfase no pensamento aberto e criativo, o Minecraft é popular entre jogadores de todas as idades, e é geralmente adequado para crianças a partir de 8 anos.



Desde seu lançamento inicial em 2011, a franquia se expandiu com uma variedade de spin-offs que incluem: Minecraft, Minecraft: Story Mode, Minecraft Earth, Minecraft Dungeons, e Minecraft Education Edition. Você pode jogar Minecraft Classic, um remake em JavaScript do desenvolvedor do Minecraft, a Mojang Studios, aqui de graça.