O que é limitação de largura de banda?

Limitação de largura de banda (throttling) é quando um Provedor de Serviço de Internet (ISP) retarda intencionalmente a sua Internet com base no que você está tentando assistir.

Com a popularização dos serviços de streaming de vídeo como a Netflix e da HBO Go, que exigem grande largura de banda, os ISPs começaram a inspecionar seus dados e a restringir sua velocidade de download, se detectarem pacotes desses serviços. Os ISPs afirmam que fazem isto para reduzir o congestionamento em suas redes, mas a verdade é mais complicada.

A limitação de largura de banda prejudica os clientes

Alguns Provedores de Serviço de Internet (ISPs) já têm a capacidade de lidar com o tráfego extra, mas optam por limitar o tráfego dos provedores de conteúdo, porque eles competem com a sua própria biblioteca de conteúdo streaming. Alguns ISPs têm forçado a Netflix a pagar uma taxa para escapar da limitação de banda, permitindo que o ISP evite pagar por atualizações necessárias. A falta de concorrência entre ISPs e provedores de banda larga significa que as empresas podem até mesmo cobrar a mais dos clientes para oferecer uma Internet mais rápida.

Saiba mais sobre outros temas relacionados com a liberdade na Internet.