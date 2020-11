O que é o Network Lock?

O Network Lock é automático?

Ele é! O Network Lock é ativado por padrão. Seu tráfego na internet será automaticamente bloqueado se a VPN cair ou se sua conexão for interrompida. Quando a conexão com a VPN é recuperada, você será desbloqueado e tudo voltará ao normal em apenas alguns momentos.

Usuários do Windows e Mac podem desligar o Network Lock em poucos cliques. No Linux, são necessários apenas alguns comandos. (Desligar o Network Lock não é recomendado, e ele não pode ser desativado no aplicativo da ExpressVPN para roteadores.)