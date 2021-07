Obtenha a melhor VPN para jogos no Google Stadia

Preço e jogos do Google Stadia

O Google anunciou dois níveis de assinatura. Uma assinatura básica do Stadia, disponível em 2020, será gratuita, embora os usuários ainda tenham que pagar por cada jogo. Para o Stadia Pro, disponível no lançamento, o preço da assinatura mensal é US$ 9,99, com um custo adicional para a compra de cada jogo. O Stadia Pro oferece visuais e áudio de maior qualidade quando transmitido pelo Chromecast Ultra.

No entanto, qualquer pessoa que queira jogar durante o período de lançamento inicial deve comprar um pacote Premiere Edition de US$ 129,99 que inclui um Chromecast Ultra, um controlador e três meses de serviço do Stadia Pro. Não está claro quando os jogadores poderão acessar o Google Stadia sem pagar pela Premiere Edition.

O Google Stadia está rapidamente aumentando sua lista de jogos, que já inclui dezenas de títulos, como Red Dead Redemption 2, Rise of the Tomb Raider, Metro Exodus e Assassin's Creed Odyssey.