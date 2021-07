Como usar uma VPN com o Pokémon Go

Etapa 1: Obtenha a ExpressVPN

Assine a ExpressVPN e faça o download do aplicativo para iOS ou Android. Todas as assinaturas incluem uma garantia de 30 dias de devolução do dinheiro.

Etapa 2: Baixe um app de spoofing de GPS

Fazer o spoofing de sua localização GPS no Android ou iPhone requer um aplicativo de terceiros,* e pode exigir que você faça o root ou jailbreak de seu dispositivo. Como os aplicativos disponíveis estão constantemente mudando e podem apresentar alguns riscos, a ExpressVPN não pode recomendar um, mas você pode procurar online por “pokemon go spoofing” para as últimas opções.

Etapa 3: Escolha uma localização de servidor VPN

Abra o aplicativo da ExpressVPN e escolha uma localização segura do servidor VPN que corresponda à localização do GPS que você escolheu em seu aplicativo de spoofing de localização. Os usuários correm o risco de serem banidos de jogar Pokémon Go se mudarem sua localização GPS sem usar também uma VPN para selecionar uma localização de servidor próxima.

Etapa 4: Jogue Pokémon Go

Uma vez conectado à ExpressVPN, você poderá baixar e jogar Pokémon Go a partir de seu novo local virtual.

Etapa 5: Aproveite a captura!

Use o aplicativo de spoofing de GPS para se mover em sua nova localização para encontrar e capturar novos Pokémon de qualquer lugar do mundo.