O MediaStreamer permite que você assista conteúdo que de outra forma não estaria disponível para você. Ele é mais fácil de configurar, mas não oferece a proteção ou os benefícios para jogos de uma VPN. (Saiba como configurar o MediaStreamer no PlayStation 4 e no PlayStation 3. )

O PlayStation Now é um serviço de assinatura de jogos em nuvem que permite aos assinantes transmitir mais de 800 títulos no PS2, PS3 e PS4 no PS4, PS5 e PC . Mais de 300 títulos PS4 também estão disponíveis para serem baixados localmente para o console PS4.

Não. Você precisará assinar separadamente uma assinatura PlayStation Now. A ExpressVPN complementará sua assinatura PlayStation Now fornecendo uma experiência de jogo online mais segura e mais estável.

Uma VPN me permite usar Playstation Now de graça?

Sim! A ExpressVPN está disponível em uma ampla variedade de dispositivos, incluindo computadores, smartphones, smart TVs, dispositivos de streaming e consoles de games . Você pode instalar a ExpressVPN em quantos dispositivos desejar e até cinco dispositivos podem ser conectados à ExpressVPN simultaneamente usando a mesma assinatura. Ou instale a ExpressVPN no seu roteador Wi-Fi para se conectar com mais dispositivos ainda.

Infelizmente, não. O MediaStreamer altera seu local aparente sem oferecer as mesma proteção de privacidade de uma VPN. Para usar o PlayStation com todos os benefícios de uma VPN, você precisará conectá-lo a um roteador compatível usando o aplicativo ExpressVPN para roteadores .

Praticamente em todos! Atualmente, você pode usar a ExpressVPN com o Playstation 5, 4 e 3, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Xbox 360 e Nintendo Switch. Além disso, você pode configurar a ExpressVPN em um roteador compatível para habilitar a proteção VPN para todos os dispositivos em sua casa.

