VPN vs. servidor proxy

Tecnicamente falando, um servidor VPN é um servidor proxy - os termos "VPN" e "proxy VPN" são intercambiáveis - embora proxy se refira mais comumente a servidores HTTPS. Se o servidor proxy estiver usando HTTPS (também chamado de TLS, anteriormente SSL), então ele é na verdade muito parecido com uma VPN, embora um proxy web seja capaz de criptografar apenas o tráfego da internet, enquanto uma VPN encaminha e criptografa todos os tipos de tráfego através de seus servidores.

Um servidor VPN precisa de mais permissões no dispositivo local do que um simples proxy para a internet e, como resultado, normalmente exige que os usuários instalem um aplicativo separado. No entanto, para usar um proxy, todos os aplicativos podem precisar ser configurados separadamente, e mudar a localização do servidor proxy desejada pode requerer uma reconfiguração completa.