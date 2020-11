Criptografia e segurança robusta para VPN explicadas

Protocolos de VPN: OpenVPN (TCP e UDP)

A ExpressVPN oferece uma variedade de protocolos VPN para implementar a criptografia robusta entre o computador e a localização do servidor VPN a qual você está conectado. Quando você usa o aplicativo ExpressVPN, é possível alternar facilmente entre os protocolos , embora seja recomendável que você use a configuração Automático, que selecionará o melhor protocolo para a sua velocidade e segurança.

(Ao se conectar através de um aplicativo de terceiros, tais como Tunnelblick para Mac OS X ou Network Manager ou Terminal no Linux, você também tem várias opções para criptografia com OpenVPN.)

Aqui estão alguns dos recursos de criptografia da ExpressVPN com OpenVPN:

Autenticação do servidor

O OpenVPN funciona de forma semelhante a TLS ou HTTPS, por isso ele pode ser chamado de VPN TLS. (HTTPS é a versão segura do protocolo básico de Internet HTTP, usado para proteger a autenticidade de sites na Internet. Seu navegador possui certificados pré-instalados que permitem que ele verifique a integridade de um site, desde que ele use HTTPS. Você pode verificar se um site usa HTTPS corretamente, procurando o cadeado verde na barra de endereços do seu navegador.)

Assim como o HTTPS, o OpenVPN utiliza certificados para proteger o usuário contra ataques man-in-the-middle. Com o HTTPS existem registradores centralizados chamados Autoridades Certificadoras (CAs). Eles são verificados criptograficamente pelo seu sistema operacional ou navegador e emitem e assinam certificados para websites. Isso funciona no HTTPS porque existem padrões comuns para emitir e revogar certificados, bem como para atribuir os domínios relacionados a eles, emitidos para um proprietário específico. Clientes OpenVPN requerem que você mesmo instale o certificado VPN, geralmente, simplesmente salvando-o no seu computador e instruindo o cliente OpenVPN onde o arquivo está localizado.

A ExpressVPN usa certificados que são (certificados) RSA de 4096 bits e identificados usando, pelo menos, sua hash SHA256.

Autenticação HMAC

HMAC significa Código de Autenticação de Mensagem Baseado em Hash. Um código de autenticação de mensagem é uma proteção contra a alteração de dados em trânsito por um invasor que tem a capacidade de ler os dados em tempo real. Entre as muitas possibilidades de como autenticar de forma confiável as mensagens, TLS e OpenVPN usam hashes (por isso o H em HMAC).

Criptografia de canal de controle

Para garantir a integridade e confidencialidade de dados criptografados, memos em hardware pouco potente, a ExpressVPN usa AES-256-GCM. O AES é um dos padrões de criptografia mais utilizados, com base na cifra Rijndael, desenvolvida pelos criptógrafos belgas Joan Daemen e Vincent Rijmen. 256 refere-se ao seu tamanho, de 256 bits, o maior disponível. GCM, da sigla em inglês, significa Galois/Counter Mode, permite que seu computador faça a criptografia de vários pacotes de uma vez, garantindo que sua conexão nunca caia, nem por um breve período.

Criptografia do canal de dados

A proteção via criptografia do canal de dados ajuda você a impedir que suas informações fiquem visíveis às entidades pelas quais seus dados são transportados. A ExpressVPN usa um esquema de criptografia simétrica em que a chave é negociada usando a troca de chaves Diffie-Hellman com o uso de curva elíptica. O servidor ExpressVPN e seu aplicativo VPN usam a matemática inteligente para negociar e verificar uma chave secreta que é então usada para criptografar os dados para a sessão inteira.

Perfect Forward Secrecy

Perfect Forward Secrecy (sigilo encaminhado perfeito) significa que mesmo que um invasor dedicado de alguma forma seja capaz de comprometer o seu computador ou o servidor VPN durante uma sessão, ele não conseguiria decifrar todo o tráfego de sessões anteriores. Isso acontece porque a ExpressVPN negocia uma nova chave secreta a cada vez que você se conecta. Mesmo se você permanecer conectado à VPN por um período prolongado de tempo, a ExpressVPN negocia automaticamente uma nova chave a cada 60 minutos.

Este processo de negociar uma nova chave a cada 60 minutos, garante seu “forward secrecy” (sigilo encaminhado), para que o máximo que um invasor consiga, se ele comprometer suas chaves, seriam até 60 minutos de dados. O resto é encaminhado em sigilo.