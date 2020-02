Tudo o que você precisa para ocultar o seu endereço IP é uma VPN (Rede Privada Virtual) segura que ocultará seu endereço IP real com um endereço IP diferente quando você estiver online.

Ter um endereço IP compartilhado ajuda?

Quando você usa uma VPN para se conectar à internet, a VPN cria uma conexão criptografada, conhecida como túnel, entre o seu dispositivo e a internet. A VPN mascara seu endereço IP com o próprio endereço IP dela no processo de tunelamento. Esse endereço de IP é compartilhado com milhares de outros usuários da VPN - isso torna praticamente impossível para alguém rastrear sua atividade na internet até você.

Ao usar uma VPN, seu próprio endereço IP é mascarado pela VPN, protegendo sua localização, identidade e atividade on-line de qualquer pessoa que deseje encontrá-lo através do seu endereço IP.