Baixe arquivos com privacidade

Pare de compartilhar tudo com o seu ISP

O seu ISP é a sua porta de entrada para a Internet. Eles vêem todos as suas solicitações de sites, pesquisas na Internet e tráfego de download. Mas você pode realmente confiar neles? Afinal, eles são apenas mais uma corporação. Eles podem até estar vendendo seus dados de tráfego de Internet para terceiros, como agências do governo ou outras corporações.

Quando você estiver conectado com a ExpressVPN no seu computador e outros dispositivos, seu ISP não pode ver o que você está fazendo. Sua atividade na web é privada. Suas pesquisas são privadas. E seus downloads são privados.

Seja anônimo on-line

Sua identidade e informações pessoais estão em risco quando você navega pela web sem uma VPN. A ExpressVPN esconde o seu endereço IP e a localização. Ela também protege seus dados com criptografia robusta de 256 bits.

Isso significa que ninguém pode interceptar seu tráfego de internet e os sites a que você se conecta. Eles vêem somente o endereço IP e localização do servidor ExpressVPN – nunca o seu. Você pode navegar na web e baixar arquivos de forma livre e anônima.

Sem registros de atividades ou conexão

ExpressVPN acredita que a privacidade é um direito fundamental - nada que você faz online é registrado. O uso de endereços IP compartilhados significa que você não pode ser rastreado. Então, quando você navega através da ExpressVPN, sua privacidade está garantida.

Com a rede da ExpressVPN, não é preciso se preocupar com registros de sua atividade on-line sendo compartilhados com terceiros – a ExpressVPN não guarda nenhum dado.