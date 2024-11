O que é Roblox?

Roblox é menos um jogo e mais uma plataforma de jogos. Ele fornece aos usuários as ferramentas para criar seus próprios jogos, e muitas pessoas já o fizeram. De jogos de tiro de alta qualidade semelhantes a COD, a jogos de sobrevivência e clones de Second Life, há um jogo para praticamente todos os gostos e preferências que você possa imaginar. E se não houver, você pode teoricamente criá-lo por conta própria.

Além disso, os criadores de jogos também recebem uma parte de todo o dinheiro gasto em seus jogos via a moeda do jogo, Robux — comprada com dinheiro real — e mais do que alguns fizeram carreira com isso. O ecossistema do Roblox é massivo, e muitos suspeitam que é a inspiração para o modo Criativo do Fortnite.