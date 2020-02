A ExpressVPN irá complementar sua assinatura do Disney+ para permitir que você assista a todo conteúdo que quiser, livre da limitação de largura de banda do provedor de Internet.

Não. Você precisa ter uma assinatura do Disney+, caso ainda não tenha.

Além do serviço de streaming nos EUA, o Disney+ estará disponível inicialmente no Canadá, Holanda, Austrália e Nova Zelândia. Espera-se que ele se expanda para mais regiões.

A ExpressVPN possui aplicativos premiados para Windows , Mac , iOS , Android e Linux , para que você possa assistir ao Disney+ com facilidade em seu desktop , laptop , tablet ou smartphone .

Posso fazer streaming de esportes ao vivo com o Disney+?

Sim! A assinatura do pacote Disney+ inclui o ESPN+, que oferece uma ampla faixa de programação de esportes ao vivo. Com a ExpressVPN, você poderá fazer streaming da sua cobertura da NFL, NBA, MLB, de esportes universitários e muito mais, com velocidades rápidas e privacidade.

Saiba mais sobre usar a ExpressVPN para fazer streaming de esportes ao vivo.