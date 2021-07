Obtenha uma VPN para Xbox Cloud Gaming

O Xbox Cloud Gaming é um serviço de assinatura de jogos na nuvem oferecido através do Xbox Game Pass. Ele permite que os assinantes transmitam os jogos disponíveis no PC e dispositivos Android. A compatibilidade com iOS será oferecida no futuro.

Ao enviar seu tráfego online através de um túnel criptografado, uma VPN pode ajudar os jogadores a impedir a limitação de largura de banda pelo provedor de Internet e reduzir o ping, garantindo a velocidade mínima de 5 Mbps para uma experiência de jogo online estável e segura.