Obtenha a melhor VPN para jogar FIFA online

O que é FIFA?

FIFA é uma série de jogos de futebol muito popular, desenvolvida pela EA Sports. Já existiram várias versões do jogo desde sua criação em 1993, incluindo os spin-offs como Copa do Mundo da FIFA, Liga dos Campeões da UEFA, FIFA Street e FIFA Manager. As entradas posteriores na franquia principal da FIFA contêm inclusões licenciadas para a maioria das ligas internacionais de futebol, incluindo a Premier League inglesa, Serie A italiana, Liga 1 francesa, Liga J1 japonesa, A-League australiana e K-League sul-coreana, só para citar algumas.



Quer você esteja no modo história, construindo times de sonho com o Ultimate Team, jogando localmente com seus amigos, ou com vários jogadores online, a FIFA tem algo a oferecer a todos os fãs de futebol. Não é à toa que é um dos jogos mais jogados do mundo.